تسريب أداء معالج Ryzen 9 3900X من AMD و النتائج تضع Intel في موقفٍ حرج!

فاطمة أيت طالب - دبي - المُعالج Ryzen 9 3900X هو المُعالج الرائد من الجيل الثالث من معالجات Ryzen من شركة AMD، و هو لن يصدر قبل شهر سبتمبر القادم، و على أية حال، و إن صحت التسريبات التي انتشرت على شبكة الانترنت بخصوصه، فإن هذا المُعالج الذي يضم 12 نواة حقيقية بحجم 7 نانومتر قد يضع معالجات Intel في موقفٍ حرج من ناحية السعر/الأداء.

حسناً، بحسب التسريبات من قاعدة بيانات Geekbench 4 فإن معالج Ryzen 9 3900X قد حقق 5905 نقطة في اختبار النواة الواحدة و 44849 في اختبار الأنوية المتعددة. و على سبيل المقارنة فإن معالج انتل i9-9900K حقق في اختبار النواة الواحدة 6100 نقطة و 31,000 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة. معالج انتل تفوق بصورة بسيطة في اختبار النواة الواحدة علماً أن معالج انتل يعمل بسرعة 5GHz أما معالج AMD فهو يعمل بسرعة 4600GHz، هذه هي المرة الأولى منذ سنوات سحيقة التي تنجح فيها AMD بمعادلة انتل تقريباً أو الاقتراب منها بدرجة حميمة في أداء النواة الواحدة لمعالج موجه إلى عموم مستهلكي الحاسب الشخصي.

أما في اختبار الأنوية المتعددة فإن معالج AMD يتفوق بصورة بارزة و بالطبع هذا بديهي بحكم كونه يعمل مع 12 نواة حقيقية مقابل معالج انتل الذي يعمل مع 8 أنوية. من المُنتظر أن يتم طرح معالج AMD هذا في الأسواق بسعر يقارب 500$ في شهر سبتمبر القادم و يبدو أن المنافسة ستكون قوية للغاية بين انتل و AMD هذه المرة، تماماً كما كانت في الماضي.