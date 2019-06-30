الإعلان عن لعبة Tetris Royale للهواتف الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - هل تذكرون سلسلة ألعاب الألغاز و التركيب الشهيرة Tetris، و التي حظيت بشعبية هائلة في تسعينات القرن الماضي؟ هذه السلسلة مستمرة بالحصول على إصدارات جديدة إلى يومنا هذا، و هي واحدة من أكثر الألعاب نجاحاً عبر التاريخ.
حسناً، حتى Tetris على ما يبدو مشغولة باللحاق بموجة ألعاب Battle Royale بعد النجاحات الجنونية لألعاب مثل PUBG و Fortnite، و قد تم الإعلان عن طريق شركة The Tetris Company عن لعبة Tetris Royale للهواتف الذكية بالتعاون مع N3TWORK، و قد تم التأكيد أن التعاون بين الطرفين لإنتاج عناوين من سلسلة Tetris سيستمر لسنوات عديدة قادمة.
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