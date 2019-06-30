أول ظهور لبطاقة الرسوم RTX 2080 Super من Nvidia و الإصدار في يوليو

فاطمة أيت طالب - دبي - كنا قد نقلنا إليكم في خبرٍ سابق نية شركة Nvidia عملاقة التكنولوجيا و البطاقات الرسومية في إصدار بطاقات رسومية جديدة مبنية على معمارية Turing و بطاقات RTX الرسومية، البطاقات الجديدة تُضيف كلمة Super و كما يُشير الاسم فهي تُقدّم أداءً أفضل من البطاقات الحالية.

موقع Videocardz الشهير و بالاختصاص من جديد يرصد بطاقة RTX 2080 Super و يُقدم أول صورة لها على الشبكة العنكبوتية، و بحسب ما تُشير إليه التقارير، فسيتم توضيح المعلومات الخاصة بهذه البطاقات في 2 يوليو القادم، مع الإطلاق الوشيك في 9 يوليو لبطاقات RTX 2060 Super و RTX 2070 Super، و إطلاق آخر قبل نهاية الشهر لبطاقة RTX 2080 Super. الإعلاميون حصلوا على البطاقات بالفعل و قد يتم تسريب بعض التفاصيل الخاصة بها في أي وقت.