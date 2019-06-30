فاطمة أيت طالب - دبي - كنا قد نقلنا إليكم في خبرٍ سابق نية شركة Nvidia عملاقة التكنولوجيا و البطاقات الرسومية في إصدار بطاقات رسومية جديدة مبنية على معمارية Turing و بطاقات RTX الرسومية، البطاقات الجديدة تُضيف كلمة Super و كما يُشير الاسم فهي تُقدّم أداءً أفضل من البطاقات الحالية.
موقع Videocardz الشهير و بالاختصاص من جديد يرصد بطاقة RTX 2080 Super و يُقدم أول صورة لها على الشبكة العنكبوتية، و بحسب ما تُشير إليه التقارير، فسيتم توضيح المعلومات الخاصة بهذه البطاقات في 2 يوليو القادم، مع الإطلاق الوشيك في 9 يوليو لبطاقات RTX 2060 Super و RTX 2070 Super، و إطلاق آخر قبل نهاية الشهر لبطاقة RTX 2080 Super. الإعلاميون حصلوا على البطاقات بالفعل و قد يتم تسريب بعض التفاصيل الخاصة بها في أي وقت.
كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لبطاقة الرسوم RTX 2080 Super من Nvidia و الإصدار في يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.