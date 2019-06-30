خدمة EA Access تنطلق لجهاز سوني المنزلي PS4 في 24 يوليو

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Electronic Arts الأمريكية أن خدمتها EA Access ستنطلق لجهاز سوني المنزلي البلايستيشن الرابع في 24 يوليو القادم من العام الحالي 2019. الخدمة متوفرة بالفعل على الحاسب الشخصي و الإكس بوكس، و هي خدمة تُتيح للمشتركين مزايا عديدة أهمها الولوج إلى مكتبة ألعاب الشركة و اللعب بها.

سيرافق إصدار الخدمة خصم بقيمة 10% على المشتريات الرقمية و بالتأكيد إمكانية الولوج إلى كمية كبيرة من العناوين الخاصة بالشركة مثل Fifa و Unravel و A Way Out و Battlefield V و غيرها.