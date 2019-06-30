صحيفة Wall Street تؤكد: جهاز سوني المنزلي القادم للمحترفين و التركيز على تقوية العلاقات مع كبار الناشرين!

فاطمة أيت طالب - دبي - تصميم تخيلي

أكّد تقريرٌ جديدٌ من صحيفة Wall Street Journal الشهيرة أن شركة سوني للتسلية التفاعلية ترى أن مايكروسوفت هي منافسها الأساسي للجيل القادم، و أن منصة Stadia قد تُشكل خطراً على المدى المتوسط أو البعيد.

التقرير أكّد بأن سوني ترى أن الناس تشتري أجهزة الألعاب المنزلية من أجل الرسومات المتطورة، سوني تبذل ما بوسعها لتستحوذ على اهتمام الناشرين الكبار، الناشرون مهتمون بأن تتوفر ألعابهم على أكبر قدر ممكن من المنصات لكن شركات الطرف الأول مهتمة بالحصول على المحتويات الحصرية.

بعض الشركات الصغيرة تشعر أن سوني لم تعد تخاطبها مثل السابق على العكس من شركة ننتندو التي أصبحت تقيم الفعاليات لدعم هذه العناوين. سوني كانت تفعل ذلك في الماضي، لكنها لا تخطط لذلك هذا العام. سوني ما زالت ترحب بالمطور المستقل لكن التركيز الأكبر على تقوية العلاقات مع الناشرين الكبار.

في منظور سوني، الناس تشتري أجهزة الألعاب لشراء الألعاب الكبيرة، و ليس الألعاب الصغيرة الموجودة حتى على أجهزة الجوّال.