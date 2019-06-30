كيف يمكنك إيقاف الإشعارات في تطبيق خرائط جوجل؟

يعتبر تطبيق خرائط جوجل من أهم التطبيقات التي يعتمد عليها الملايين من المستخدمين بشكل يومي، ولكن الإشعارات الخاصة بالتطبيق قد تشكل إزعاجًا لمعظم المستخدمين، حيث إن معظم هذه الإشعارات مضبوطة في إعدادات التطبيق لتعمل بشكل افتراضي.

توجد 10 فئات رئيسية للإشعارات في تطبيق (خرائط جوجل) Google Maps؛ وفقًا لآخر تحديث أطلقته جوجل للتطبيق، وتضم كل فئة من هذه الفئات إشعارات خاصة بها، فمثلًا: توجد فئة إشعارات (لمساهماتك) Your Contributions، والتي تضم إشعارات مثل: التي تظهر تلقائيًا لسؤالك عن مكان ما قمت بزيارته منذ فترة قصيرة.

الجدير بالذكر أن بعض هذه الفئات قد لا تحتوي على عدد كبير من الإشعارات، فمثلاً عندما تفتح فئة Traffic ستجد فيها نوعين من الإشعارات فقط، بينما فئات مثل: (المساهمات) و(الناس والأماكن) People & Places؛ تجد فيها أنواعًا كثيرة من الإشعارات.

بالطبع توجد بعض الإشعارات الهامة التي قد تحتاج إلى عدم إيقافها، ولكن معظمها قد لايكون ضروريًا بالنسبة لك، لذلك من الأفضل أن تقوم بإيقافها، ويمكنك القيام بذلك من خلال الدخول إلى كل فئة وإيقاف أي إشعارات تراها غير هامة بالنسبة لك.

إيقاف الإشعارات في تطبيق خرائط جوجل:

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فيما يلي طريقتان لإيقاف أي إشعارات غير هامة في تطبيق خرائط جوجل على هواتف أندرويد، إحداهما طريقة عامة لأي إصدار من نظام (أندرويد) قبل الإصدار التاسع (أندرويد باي)، والأخرى فيها ميزة إضافية مخصصة لنظام (أندرويد 9 باي) Android 9 Pie.

أولًا؛ إيقاف الإشعارات في الهواتف التي تعمل بأي بإصدار قديم من نظام أندرويد:

انتقل إلى التطبيق على هاتفك.

اضغط على علامة القائمة الموجودة في في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة .

. مرر لأسفل حتى تصل إلى خيار “الإعدادات” Settings.

اضغط على خيار (الإشعارات) Notifications، ستظهر أمامك جميع فئات الإشعارات، قم بالدخول إلى كل فئة لإيقاف أي إشعارات غير مهمة بالنسبة لك.

ثانيًا؛ إيقاف الإشعارات في الهواتف التي تعمل بإصدار (أندرويد 9 باي):

قم بالضغط لفترة على أيقونة تطبيق خرائط جوجل الموجودة على هاتفك.

اضغط على علامة (!)، والتي ستقوم بتوجيهك مباشرة إلى صفحة معلومات التطبيق.

اضغط على خيار (الإشعارات) Notifications، ستظهر أمامك جميع فئات الإشعارات حيث يمكنك إيقاف أي إشعار غير مهم.

يمكنك أيضًا القيام بإيقاف فئة كاملة بما تحتوية من إشعارات بضغطة واحدة على زر التبديل الموجود بجوار اسم كل فئة من فئات الإشعارات، وهذا الخيار متاح فقط في أجهزة أندرويد التي تعمل بالإصدار التاسع من نظام التشغيل ( أندرويد 9 باي).

كيفية التحكم في أذونات تطبيق خرائط جوجل: