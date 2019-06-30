سامسونج جالاكسي نوت 10 … كل ما نتوقعه

يُتوقع أن تعلن شركة سامسونج رسميًا عن هاتفها الذكي المرتقب (جالاكسي نوت 10) Galaxy Note 10 خلال شهر آب/ أغسطس القادم. ويعد هذا الهاتف أفضل هواتف الشركة الكورية في كل عام، فهو يقدم أحدث المواصفات التي قد تجعله يتفوق على جميع الهواتف الموجودة في السوق.

ومع أنه من المتوقع أن نشهد الكثير والكثير من التسريبات خلال الشهرين المقبلين، إلا أننا وددنا هنا أن نشارككم توقعاتنا بشأن هاتف جالاكسي نوت 10:

ذكرنا آنفًا أن هاتف سامسونج المرتقب سيقدم أفضل المواصفات المتاحة في السوق حاليًا، بما في ذلك أحدث معالجات شركة كوالكوم (سنابدراجون 855)، وما لا يقل عن 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (رام)، وما لا يقل عن 128 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية، مع دعم بطاقات الذاكرة الخارجية microSD، بالإضافة إلى بطارية بسعة لا تقل عن 4,000 ميلي أمبير/ الساعة.

ولكن؛ بخلاف الأعوام السابقة، ذكرت تسريبات سابقة أنه لن يكون هناك جالاكسي نوت واحد، بل أربعة طُرز؛ سيقدم أحدها بطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير/ الساعة، وهناك طراز آخر يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وذلك على غرار ما فعلت مع هاتف (جالاكسي إس10 5جي) الذي أطلقته في وقت سابق من العام الحالي.

تغييرات كبرى على الكاميرات.

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جاء طراز الجيل الخامس من هاتف (جالاكسي إس10) مع أربع كاميرات خلفية، مقارنةً بهواتف العام الماضي التي جاءت مع كاميرتين فقط. لذا من المتوقع ألا يقل عدد كاميرات (جالاكسي نوت 10) الخلفية عن 4.

وكانت سامسونج قد أعلنت في شهر أيار/ مايو الماضي عن حساس كاميرا بدقة 64 ميجابكسل، يمتاز بدعم تقنية دمج البكسلات، التي تسمح بإمكانية التقاط صور أفضل في الإضاءة المنخفضة، كما يدعم التقريب البصري بمعدل 5x. لذا يُتوقع أن نراه في هاتف جالاكسي نوت 10.

ونريد أيضًا أن نرى دفعة أكبر من قِبل سامسونج في مجال (التصوير الحسابي). وتُعد تقنية (الرؤية الليلية) Night Sight من جوجل من أفضل التقنيات الحالية في مجال الإضاءة المنخفضة. ومع أن سامسونج حسنت أداء التصوير في الإضاءة المنخفضة في هاتف (جالاكسي إس10 بلس)، ولكننا دائمًا نريد أن نرى المزيد.

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شاشة أفضل.

من المتوقع بشدة أن تستخدم سامسونج تصميم الشاشة الخاص بهاتف (جالاكسي إس10 بلس) ذاته في هاتف (جالاكسي نوت 10)، ويشمل ذلك كاميرا أمامية ضمن الشاشة، بالإضافة إلى شاشة من نوع (سوبر أمولد) SuperAMOLED. ويُحتمل أن تجعل هاتف (جالاكسي نوت 10) أطول من (جالاكسي إس10 بلس)، وذلك على غرار ما فعلت مع هاتفي العام الماضي: (جالاكسي نوت 9)، و(جالاكسي إس9 بلس).

ومع أن الصور المسربة لهاتف (جالاكسي نوت 10) تؤيد ما ذكرناه عن أن الكاميرا الأمامية ستكون ضمن الشاشة، إلا أن هذا لا يمنع أن تخالف سامسونج ذلك، وتحقق مفاجأة بإطلاق هاتف مع كاميرا منبثقة، أو كاميرا مخفية تحت الشاشة، وذلك بغية تقديم شاشة تغطي كامل الواجهة بلا أي نتوء، أو حافات.

وبالنظر إلى أن شاشة هاتف (ون بلس 7 برو) OnePlus 7 Pro التي تعمل بتردد 90 هرتزًا هي من صناعة سامسونج، لذا قد تأتي شاشة (جالاكسي نوت 10) مع دعم هذا القدر العالي من التردد، الذي يطلبه بشدة عشاق ألعاب الفيديو على الأجهزة المحمولة.

الشحن، والقلم الإلكتروني S Pen، والمزيد.

جاء هاتف (جالاكسي إس10 5جي) Galaxy S10 5G مع دعم الشحن باستطاعة 25 واطًا، وهو ما نأمل أن تكرره سامسونج في (جالاكسي نوت 10). أما فيما يتعلق بتقنية الشحن اللاسلكي السريع، فيُتوقع أن تدعم الشركة التقنية الخاصة بها (Quick Wireless Charge 2.0).

وكما هو متوقع أيضًا، فإن هاتف (جالاكسي نوت 10) سوف يدعم التقنيات الأخرى الموجودة في هواتف (جالاكسي إس10 بلس)، بما في ذلك: مقاومة الماء والغبار وفق معيار (IP68)، وحساس البصمة تحت الشاشة، وتقنية مشاركة الطاقة لاسلكيًا (Wireless PowerShare)، ومكبرات الصوت (الاستريو)، وبالإضافة طبعًا إلى القلم الإلكتروني (S Pen)، الذي تختص به هواتف سلسلة (جالاكسي نوت).

تجدر الإشارة إلى أن التسريبات تتحدث عن أن واحدًا أو أكثر من طُرز (جالاكسي نوت 10) لن يقدم منفذًا لسماعات الأذن. أما القلم الإلكتروني (S Pen)، فمن المستبعد أن يحظى بتغييرات كبيرة بعد التحسينات التي أضافتها إليه سامسونج في العام الماضي، إذ أضافت القدرة على شحن القلم للعمل لمدة 30 دقيقة في 40 ثانية فقط، كما أنه يدعم 4,096 مستوىً من الحساسية للضغط. ومع ذلك يتوقع أن تحسن الشركة قدرات القلم على تشغيل التطبيقات عن بُعد.

سعر لائق وتحديثات سريعة.

من المتوقع أن تطلق شركة سامسونج هاتفها المرتقب (جالاكسي نوت 10) بسعر يبدأ من 999 دولارًا أمريكيًا، على غرار سلفه. وفي حال فعلت الشركة ذلك، فإنها قد تجذب كثيرًا من المستهلكين الذين ضاقوا ذرعًا بأسعار هواتف آيفون الباهظة.

وفيما يتعلق بالتحديثات، فقد شهدت سامسونج تحسنًا مقارنة بالسنوات السابقة، فهي بدأت مع هاتف (جالاكسي نوت 9)، وهواتف (جالاكسي إس10) دعم مشروع (Project Treble) الخاص بجوجل، والذي يُسرع إطلاق التحديثات الجديدة لنظام أندرويد، لذا من المتوقع أن يحظى هاتف (جالاكسي نوت 10) بهذه الميزة أيضًا.