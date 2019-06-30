شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القوات الأمريكية تختبر "الدرونز" فى بعض المناطق ذات التضاريس الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن الجيش الأمريكى سيقوم قريبا بتجهيز بعض الوحدات بطائرات بدون طيار صغيرة "درونز"، حيث ستبدأ الكتيبة الأولى من فوج المشاة المظلى رقم 508 التابع للفرقة 82 المحمولة جوا فى استخدام هذه الطائرات خلال الشهر المقبل، حيث يعمل الجيش على اكتشاف أفضل طريقة لاستخدامها.

وقامت شركة باختبار نظام الاستطلاع الشخصى Black Hornet مع مجموعة متنوعة من الوحدات، وبحسب موقع The Verge الأمريكى فبدأ الجيش الأمريكى فى اختبار الطائرة بدون طيار فى عامى 2016 و2017، وقامت شركة FLIR Systems بتوقيع ثلاث عقود كبيرة مع القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية.

وفى نهاية شهر أبريل بدأ اللواء القتالى 83 فى سلاح الجو التدريبى مع الطائرات بدون طيار، حيث لعبت مجموعة متنوعة من السيناريوهات التى يمكن فيها استخدام الأجهزة، ووفقًا لـ Army Technology، تم تصميم الطائرات بدون طيار لمساعدة الجنود المنفصلين الذين تم نشرهم فى ساحة المعركة، مما يسمح لهم أساسًا بالكشف عن التضاريس القريبة والبحث عن جنود العدو الذين قد لا يكونوا قادرين على رؤيتهم بطريقة أخرى، كما أطلقت الشركة مؤخرًا نسخة أكبر للاستخدام فى السيارات، مثل الدبابات.

أما فيما يتعلق بمواصفات الطائرات بدون طيار صغيرة فهى يزيد طولها عن ست بوصات، وتزن 33 جراماً، مما يسهل على الجنود حملها أثناء وجودها فى الميدان، وتحمل كل طائرة بدون طيار زوجًا من الكاميرات وكاميرات تصوير حرارية، ويمكنها إرسال مقاطع فيديو حية وصور ثابتة إلى مشغليها، كما يمكنها أيضًا الطيران بمفردها، ويبلغ مداها كيلومترين، بالإضافة إلى قدرتها على الطيران لمدة تقل قليلاً عن نصف ساعة.