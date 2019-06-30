تكنولوجيا: كيف سيدو الجيل القادم من هواتف iPhone XR ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المتوقع أن تصدر شركة أبل هاتف أيفون جديد بقيمة تكلفة أقل من 1000 دولار وهو الجيل الجديد من هاتف iPhone XR، وبذلك تكون أبل قد اتبعت نفس نمط اصدارات العام الماضى لتظهر 3 هواتف تحمل جميعا اسم أيفون. رصد موقع "بيزنس انسايدر" البريطانى توقعات ورؤية خبراء التكنولوجيا والهواتف الذكية فى الجيل الجديد لهاتف آبل iPhone XR..

كاميرا مزدوجة كاميرا مزدوجة كاميرا جهازالجيل الجديد من iPhone XR من آبل سيدعم بكاميرا مزدوجة، وهو ما يجعله أفضل فى التكبير والتقاط الصور فى وضع عمودى.

Advertisements شاشة الهاتف LCD بحجم 6.1 بوصة شاشة الهاتف LCD بحجم 6.1 بوصة سيتضمن الجيل الجديد من iPhone XR شاشة هاتف LCD وهو عكس إصدارات أيفون الجديدة iPhone XS و iPhone XS Max حيث يحتويا على شاشات OLED وهى شاشات أكثر عمقا ونقاء.

اختيارات الألوان اختيارات الألوان سيأتى الجيل الجديد من جهاز iPhone XR بمجموعة متنوعة من الألوان ليضم لأول مرة اللون الموف الفاتح والأخضر إلى جانب الألوان الأساسية الأبيض والرمادى والأسود.

البطارية أكبر قليلا البطارية أكبر قليلا ستعمل آبل على زيادة حجم بطاريتها فى الاجهزة الجديدة بشكل عام ولكن فى الجيل الجديد لجهاز iPhone XR ستكون أكبر بنسبة 5% عن نظائرها التى سيتم إصدارهم فى نفس العام.

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