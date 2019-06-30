شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بمناسبة اليوم العالمى للسوشيال.. 5 مواقع تواصل فشلت فى منافسة فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم اليوم بمناسبة اليوم العالمى للسوشيال الميديا، الذى دعت له مدونة " mashable" البريطانية فى 2010، واحتفلت به لأول مرة فى عام 2017 بتغريدة على تويتر، ومثل أى فكرة فى الكون، هناك من نجح فى تنفيذها وآخر فشل، وبالطبع مواقع التواصل الناجحة معروفة وعالمية مثل فيس بوك وتويتر وانستجرام، وعلى النقيض هناك مواقع فشلت فى الاستمرار واختفت مع مرور الوقت.





وإليك أبرز هذه المواقع: My space

قام بتأسيسه كريس ددى ولف وتوم أندرسون، وأطلق عام 2003، وصل لذروته فى عام 2006 ، حيث أصبح أكثر المواقع زيارة فى العالم.

ثم مع بداية 2011، وانتشار فيس بوك، تراجع ماى سبيس وخسر 10 مليون من مستخدميه، وتم بيعه بقيمة 35 مليون دولار فى نفس العام.

FriendFeed

تم إطلاقه فى عام 2007 من قبل موظفين بشركة جوجل، وقد اشترى فيس بوك الموقع فى عام 2009 مقابل 15 مليون دولار، وأغلقه فى ابريل 2015 للأبد.

تم إطلاق Google Buzz في عام 2010، ليحل محل Google Wave، الذي تم إطلاقه قبل عام واحد في عام 2009، وكان كل منها محاولة من جانب جوجل لتطوير موقع عالمي لوسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن ينافس فيس بوك.

Google wave& buzz

تم تصميم كلا النظامين للسماح للمستخدمين بمشاركة المنشورات مع الأصدقاء، لكن كان Buzz يعتبر كابوسًا كبيرًا للخصوصية، بينما أصيب Wave بفوضى معقدة، لذا فقد حُكم على كلتا المنصتين بالموت.

Advertisements





Friendster

واحدة من الشبكات الاجتماعية الأصلية التي أحدثت ضجة قبل فيس بوك، حيث سيطر Friendster على السوق الآسيوية منذ إطلاقه في عام 2002.

وتم تطوير Friendster إلى موقع للألعاب الاجتماعية في عام 2011، ثم اغلق رسميًا في عام 2018 بعد توقف دام ثلاث سنوات.

Google Plus

تجربة أخرى فاشلة لجوجل، تم إطلاقه فى 2011، فى محاولة لمحاكاة فيس بوك ودعمه بمزايا مختلفة عنه، مثل تصنيف الأصدقاء فى "دوائر"، لكن الأمر لم يكن مدهشًا للمستخدمين، وانتهى به الأمر للاختفاء مثل سابقيه.