"الداخلية" تطلق تطبيقًا إلكترونيًا على المحمول لتوصيل خدماتها إلى المواطنين

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عن إصدار أول تطبيق لها على الهواتف المحمولة، بهدف توفير الخدمات الشرطية للمواطنين، بالإضافة إلى الخدمات الإخبارية.

جاء ذلك في ضوء إيمان وزارة الداخلية برسالتها في حماية المواطنين وخدمتهم وإحاطتهم بالأخبار والمستجدات الحقيقية من مصادرها، حيث قامت الوزارة بتطوير إصدار أول للتطبيق الإخباري والخدمي للوزارة على الهواتف المحمولة الذكية، وكذلك تطويرالبوابة الرسمية للوزارة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ليتم من خلالهما نشر الخدمات الإخبارية والخدمية. ويتم تحميل التطبيق على التليفونات الذكية من متاجر تلك الأجهزة.