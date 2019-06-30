شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهندس بأمازون يبتكر بابا ذكيا للقطط لمنع قطه من إحضار حيوانات ميتة للمنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر "بن هام" المهندس بشركة أمازون بابا ذكيا للمكان المخصص للقطط للدخول منه مدعوما بكاميرا تدعم تعلم الآلة تابعة لشركة أمازون وتعرف بـ AI DeepLens فى أمازون، ونظام قفل يعمل بنظام Arduino، من أجل منع قطه من اتباع غرائزه وجلب ضحاياه إلى داخل المنزل، فى محاولة لمنع "قطه القاتل" من جلب الحيوانات الميتة إلى داخل المنزل فى منتصف الليل وإيقاظه.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى فقد تم تحميل الكاميرا مع خوارزميات رؤية الجهاز المدربة من قبل "هام" نفسه، والتى يمكنها تحديد ما إذا كان هذا القط يفكر فى الخروج من المنزل أو دخول المنزل، مصطحبا فريسة فى فمه.

وفى حال اكتشاف وجود فريسة فى فم القط فإن الباب لا يفتح تماما، حيث سيتم قفل باب القط لمدة 15 دقيقة وسيحصل "هام" على تنبيه بذلك.