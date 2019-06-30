شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: نعمل بشكل مكثف على صاروخ ينقل البشر لرحلة القمر المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول في "ناسا"، أن هناك فريق يعمل على مدار الساعة في مصنع لصواريخ تابع لوكالة الفضاء، للوفاء بموعد اختبار إطلاق صاروخ ضخم يهدف إلى نقل رواد الفضاء إلى القمر وما وراءه بحلول خريف 2020.

ووفقا لما ذكره موقع "phys"، قال جيمس مورهارد، نائب مدير ناسا بمركز ميتشود للتجميع في نيو أورليانز: "أتحدث إلى أشخاص يعملون في قسم المحركات بجد طوال الليل".



صاروخ القمر

وقال إن مجموعة الصواريخ الأساسية، أو نظام الإطلاق الفضائي، مكتمل بنسبة 80 %، وإذا سارت الأمور على ما يرام ، فمن المتوقع أن يتم إجراء رحلة اختبار Artemis 1 وهى الرحلة التى ستنطلق إلى القمر، في خريف عام 2020، على الرغم من عدم الإعلان عن موعد الإطلاق.

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وتشمل الخطط على أن يحمل الصاروخ كبسولة أوريون غير مأهولة لمدة 8 دقائق و 14 ثانية، حيث قالت ناسا إن الكبسولة ستقوم بعد ذلك بحلقة مزدوجة حول القمر خلال 25 يومًا من الرحلة.



صاروخ القمر

وقال المسؤولون، إنه لا يوجد صاروخ تجاري حالي أو مخطط له قوي مثل نظام الإطلاق الفضائي، الذي سيحمل حمولة ثلاثة أضعاف قوة مكوك الفضاء، وهى طريقة جديدة للوصول إلى القمر مختلفة عن بعثات أبولو قبل عقود.

وقال ليونيل دوتريكس نائب مدير العمليات في ميشود "الجزء المثير هو أن هذا لن يتم مثل أبولو، حيث نضع علمًا على القمر فقط بل سنستمر في العودة إلى القمر واستخدامه كقاعدة تقنية لمعرفة الذهاب إلى المريخ، لذلك علينا أن نتأكد من أن هذا الصاروخ سيلبي تلك الاحتياجات."