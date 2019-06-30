تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن صور الإصدار الخاص من هاتف Mi CC9

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات التي نشرت عبر TENAA صور لتصميم الإصدار الخاص من هاتف Mi CC9 Meitu الذي ينطلق قريباً قي مؤتمر شاومي الذي يعقد في 2 من يوليو.

كشفت تسريبات مصورة من TENAA عن تصميم الإصدار الخاص Mi CC9 Meitu والذي أكد على خطط شاومي لإطلاقه في مؤتمر 2 من يوليو Lei Jun، كما كشف في وقت سابق عن صندوق التغليف الخاص بالهاتف.

ويأتي الهاتف كما يظهر في الصور بتصميم متدرج بين الأزرق والأخضر، كما يظهر شعار Meitu في الجهة الخلفية للهاتف في موقع شعار Xiaomi، أيضاً ظهر في قوائم TENAA عدد 8 من إختيارات ألوان الهاتف التي تشمل الأسود، الوردي، الأبيض، الأخضر، البنفسجي إلى جانب الرمادي.

وتحاكي مواصفات هاتف Meitu الإصدار الرئيسي Mi CC9، حيث يضم شاشة OLED بحجم 6.39 إنش، بدقة عرض 1080 بيكسل، كما يأتي بإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 4، 6، 8 جيجا بايت رام، وإختيارات في السعة التخزينية بين 64، و128 وأيضاً 256 جيجا بايت.

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ومن المقرر أن ينطلق الهاتف بقدرة بطارية 3940 mAh، كما يأتي الهاتف بقياسات 156.8 في 74.5 في 8.67 مم، أيضاً تضم الكاميرة الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، بينما يأتي مستشعر الكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

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