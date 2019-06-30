أعرب مخترع "الفلاش ميموري"، العالم الهندي، أجاي بهات، عن اعتذاره إزاء الصعوبات التي يواجهها الكثيرون عند محاولة استخدام اختراعه الذي أبصر النور قبل نحو عقدين من الزمن.
ويشير العالم الهندي إلى الانتقادات الكثيرة على شبكات التواصل التي تتحدث عن الفشل المتتالي الذي يواجه المستخدمين قبل إتمام عملية إدخال "الفلاشة" في المكان المخصص لها في الحاسوب.
وقاد بهات الفريق العلمي الذي اخترع هذه الفلاشة في تسعينيات القرن الماضي، وتحديدا عام 1996.
وتعرف "الفلاش ميموري" اختصارا بـ" USB" أي الناقل التسلسلي العام، الذي يسمح بنقل الملفات من حاسوب إلى آخر عبر قطعة معدنية صغيرة.
وعلى الرغم من تصميمها الذي أخذ شكل المستطيل، الذي تم اعتماده من قبل جميع مصنعي الحواسي تقريبا، إلا أن العالم الهندي اعترف أنه ربما كان هناك طريقة أفضل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 23 عاماً.. مخترع 'الفلاش ميموري' يعتذر للعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.