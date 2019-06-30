شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستوحى من الصدف.. ابتكار نوع جديد من الزجاج ضد الكسر لشاشات الهواتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور العلماء نوعًا جديدًا من الزجاج المضاد للكسر المستوحى من متانة صدف البحر، والذى يمهد الطريق لشاشات هواتف قوية غير قابلة للتلف، فعلى الرغم من المكونات التى تبدو ضعيفة، والتي تشكل أصداف الرخويات، فإن هذه الدروع واقية وصلبة بشكل لا يصدق بفضل مادة مقاومة للصدمات.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه استنادًا إلى الطبيعة، ابتكر فريق من الباحثين زجاجًا مركبًا تصل قوته إلى ثلاثة أضعاف قوة الزجاج المقوى، وقوة تصل إلى 24 ضعف الزجاج العادى.



الابتكار

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ويقول فرانسوا بارثيلات، وهو مهندس ميكانيكي في جامعة ماكجيل، إن المكونات الزجاجية هي دائمًا أضعف الروابط والأكثر هشاشة في النظام بأكمله، ولكن مع بعض الإلهام الحديث عن الطبيعة، يقول الباحثون إنه ليس بالضرورة أن يكون الأمر كذلك.

وأضاف بارثيلات: "الحيوانات تأخذ مكونات ضعيفة نسبيًا وهي عبارة عن بروتينات معدنية ناعمة وهشة، وتحولها إلى دروع صلبة لها".

وأوضح: "أي عالم زجاج سيخبرك أن إطلاق ليزر قوي على قطعة زجاجية فكرة سيئة لأنها ستخلق عيوبًا وتقلل من قوتها، ولكن الزجاج الخاص بنا هو مثال رائع، حيث عمليات إزالة المواد والضعف على ما يبدو تجعل المواد في الواقع أفضل بكثير، فإن موادهم الجديدة تزيد من 15 إلى 24 مرة أكثر مقاومة للتأثير من الزجاج العادى".