شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمى أجهزة ماك..7 خطوات لحماية أطفالك وتمتعهم بإنترنت آمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد حظر مواقع الويب على جهاز ماك هو أفضل طريقة لضمان تمتع الأطفال بتجربة آمنه على الويب، ومشاهدة المحتوى المناسب لعمرهم والموافق عليه من الوالدين.

وإذا كنت تتطلع إلى ضمان تجربة تكنولوجية آمنه لأطفالك على الإنترنت، يقدم موقع "بيزنس انسايدر" طريقة لحظرمواقع الويب الخاصة بك على جهاز ماك وتقديم انترنت آمن للأطفال، حيث تعتبر أفضل طريقة لحجب مواقع الويب على جهاز ماك هو إعداد حساب بميزة تحكم الوالدين تسمح بتصفية المحتوى أو حجبه حسب الطلب، وهذه الاعدادات ستنطبق فقط على متصفح أبل "سفارى" فقط، ويمكنك القيام بها من خلال النقاط التالية..

1. اضغط على شعار آبل فى الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة وحدد "تفضيلات النظام" من القائمة التى ستظهر.

2. فى هذه النافذة اضغط على أيقونة "Parental Controls" وهى دائرة صفراء بها شكلان من عصا داخلها فى الصف السفلى.

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3. أدخل كلمة مرور الكمبيوتر للوصول وقد تحتاج إلى الضغط على أيقونة القفل فى الركن الأيسر السفلى من الشاشة.

4. انشأ حسابا جديدا وادخل اسما وحدد عمر المستخدم.

5. انقر فوق كلمة "ويب" فى شريط المهام أعلى نافذة المراقبة.

6. للسماح بالوصول إلى المواقع المحددة فقط انقرفوق كلمة اختيار وأدخل على المواقع المسموح بها وأحدة تلو الأخرى لحظر مواقع ويب معينة، ثم انقرفوق احتيارتقييد الوصول إلى مواقع البالغين ثم اضغط على الزر"تخصيص".