شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع 4 درجات عن الطبيعى.. ألمانيا تضرب رقم قياسى جديد بشهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت ألمانيا ارتفاع كبير بدرجات الحرارة، بزيادة 4 درجات عن المتوسط بشهر يونيو، خلال فترة مرجعية دولية لتتبع تغير المناخ، حيث تعانى من موجة حر كبيرة.

ووفقا لما ذكره موقع "phys"، قالت مصلحة الأرصاد الجوية الألمانية ومقرها في أوفنباخ بالقرب من فرانكفورت، إن متوسط درجات الحرارة بلغ 19.8 درجة مئوية خلال يونيو، وكان ذلك أعلى بنسبة 4.4 درجة من المتوسط خلال الفترة المرجعية المعترف بها دوليا من 1961 إلى 1990".

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كما أن مقارنة هذه الأرقام بالفترة الأكثر دفئا من 1981 إلى2010 ، كان يونيو 2019 أكثر دفئا بمقدار 4.0 درجات، بالإضافى إلى أن درجات الحرارة الصيفية المستمرة أعلى بمقدار 0.4 درجة عن الرقم القياسي السابق في عام 2003 لأشد درجات الحرارة في يونيو، منذ بدء حفظ السجلات في عام 1881.

جدير بالذكر أن أوروبا تواجه موجة حر صيفية مبكرة تسببت بالفعل في العديد من الوفيات في جميع أنحاء القارة، وخاصة بين كبار السن.