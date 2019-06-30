شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل بفيس بوك يجبر المستخدمين على تشغيل التطبيق بالإنجليزية "الأمريكية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتكى عدد من مستخدمي تطبيق فيس بوك من وجود مشكلة تواجههم بالتطبيق، والتى تحدث لدى المستخدمين الذين اختاروا اللغة الإنجليزية البريطانية كلغة أساسية للتطبيق.

وبحسب شكاوى المستخدمين، فعند فتح التطبيق تظهر لهم رسالة: " نواجه بعض المشاكل فى إعدادات فيس بوك باللغة الإنجليزية "المملكة المتحدة" في الوقت الراهن، لذا يمكنك المحاولة مرة أخرى، أو استخدام فيس بوك باللغة الإنجليزية الخاصة بـ "الولايات المتحدة" في الوقت الحالى".

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كما يظهر أيضا خيار فى الأسفل للمستخدمين يتيح لهم إما المحاولة مرة أخرى من جديد، أو الدخول إلى فيس بوك مع تغيير لغة التطبيق إلى الإنجليزية الأمريكية بدلا من البريطانية.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التى يواجه فيها تطبيق فيس بوك مشاكل الانقطاعات، حيث عانت الشبكة الاجتماعية خلال الشهر الماضى من عدد من الانقطاعات التى أثارت غضب المستخدمين حول العالم، إلا أنها سرعان ما كانت تعود للعمل من جديد.