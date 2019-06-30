كيف تستعمل Find my device للعثور على هاتف Android الضائع منك

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Find my Device هي خاصية من شركة Google تتيح لك تتبع جهازك الخاص. و معرفة اين يقع. تفيد هذه الخاصية ان فقدت احد اجهزتك او اضعته. و تحتاج ان تعثر عليه بسرعة. استعمال هذه الخاصية ليس صعباً نهائياً. بل هو امر سهل. و تفعيلها اسهل. يمكن ان يكون هذا الموضوع من اهم المواضيع التي ستقرأها. فإن هذا الموقف هو موقف متكرر. يمكنك ان تقع به في اي لحظة و في اي وقت. و هو موقف سئ للغاية. لذلك فإنك بإتباعك لهذا الشرح يمكن ان تتجنب فقدان هاتفك الى الأبد. تابع الموضوع

المطلوب

ان يكون هاتفك متصلاً بالإنترنت بشكل دائم سواء عن طريق بيانات الهاتف المحمول او عن طريق شبكة لاسلكية

تفعيل الـGPS على اعلى دقة على الهاتف

جهاز آخر به حساب Google الخاص بك. او قد سجلت الدخول عليه في وقت سابق

كيف تستعمل Find my Device

1-تفعيل خاصية Find my device

1- افتح تطبيق Settings

2- اختر Security & lockscreen

3- اختر Device Administrators

4- قم بتفعيل الخاصية

على اجهزة Xiaomi

1- افتح تطبيق Settings

2- اختر Additional Settings

3- اختر Privacy

4- ستجد الخاصية بالاعلى كما بالصورة اضغط عليها

5- قم بتفعيل الخاصية كما بالصورة

2- تفعيل الـGPS على اعلى دقة

1- افتح تطبيق Settings

2- اختر Location

3- قم بتفعيل الخاصية

4- اضغط على Mode

5- اختر High Accurassy

6- اختر Google Location History

7- فعل الخاصية

8- فعل العلامة بجانب جهازك الذي تستعمله

على اجهزة Xiaomi

1- افتح تطبيق Settings

2- اختر Additional Settings

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3- اختر Privacy

4- اختر Location

5- فعل الخاصية كما بالصورة

6- اختر High Accuracy

6- اختر google location History

7- قم بتفعيل الخاصية و اضغط على Manage Activity

8- قم بتفعيل الخاصية على جهازك

3- استخدام Find my Device

1- افتح المتصفح من هاتفك او من جهاز كمبيوتر او جهاز لوحي او اي جهاز يمكنه الإتصال بالإنترنت

2- ادخل الى رابط android.com/find

3- قم بتسحيل الدخول لحساب Google الخاص بك

4- الآن امامك الشاشة التالية بعدة إختيارات

Play Sound ستجعل الهاتف يرن لمدة 5 دقائق حتى لو كان في وضع صامت

Secure Device يمكنك من اغلاق الهاتف مع اظهار رسالة لمن يجده و لن يتمكن غيرك من فتحه

Erase Device ستقوم بمسح كل ما على الهاتف لكنك لن تتمكن من تحديد مكانه مجدداً

تطبيقات اضافية قد تساعد

Family locator

هذا التطبيق في الأساس تطبيق خاص بتتبع الهواتف. قد يستعمله الأباء لتتبع اطفالهم و الإطمئنان عليهم. عن طريق هذا التطبيق يمكنك انشاء عائلة او ما يسمى بـCircle مسجل بها كل افراد العائلة او الـCircle. يمكنك هكذا تتبع كل هاتف منهم. و محادثة كل من هم بداخل الـCircle الخاصة بك. او بث اجتماع خاص بك. و بالطبع اذا ضاع اي هاتف من هواتف العائلة يمكنك استعمال التطبيق لتتبع باقي الهواتف و البحث عنهم. و هذه ميزة اضافية لهذا التطبيق. التطبيق مجاني ببعض الإضافات التي يمكنك شرائها

Cerberus Anti theft

تطبيق Cerberus سيساعدك في العثور على هاتفك المفقود بكل سهولة. بمزايا عديدة و متنوعة و جيدة. حيث انه يتيح لك التحكم في الهاتف المفقود. يتيح لك جعل الهاتف يرن حتى و هو في وضع صامت. اغلاقه برسالة خاصة بك. او مسح كل ما عليه نهائياً. بل ايضاً يمكنك من الوصول الى الكاميرا الخاصة بالهاتف. لتحديد الموقع المحيط بالهاتف عن طريق الصور. و هناك مزايا اضافية كإخفاء التطبيق من قائمة تطبيقاتك. او جعل التطبيق الضائع يرسل لك بيانات عن موقعه عن طريق رسالة sms الى هاتف آخر مثبت على cerberus

Prey anti theft

من التطبيقات المذهلة في خصوص فقد الهواتف الذكية. تطبيق Prey به العديد من المزايا التي ستستعملها يوماً ما. اذا تعرضت لهذا الموقف حتماً. حيث انه يتيح لك اصدار صوت عال من الهاتف اذا ضاع. اقفال الهاتف في حال لاحظت انه قد فقد. اخذ لقطة للشاشة اذا كان الهاتف يعمل في يد شخص آخر لتعرف ماذا يفعل. بمجرد تحميلك للتطبيق سيبدأ يعرض شرح مفصل لكيفية استعمال التطبيق و مزايا حساب Prey الخاص بالتطبيق. و كيف تستعمل كل شئ. التطبيق و الحساب مجانيين بالكامل. ولا يحتاجان لمزايا اضافية تشتريها