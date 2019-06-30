سعر Galaxy M30 مع مواصفاته التقنية ومميزاته

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جاء سعر Galaxy M30 كعادة سامسونج مع جميع هواتف سلسلة M منافس وموجه للفئة الإقتصادية أو المنخفضة من الهواتف المتحركة وهذا لأن الشركة تمكنت وبنجاح باهر من تقديم حل وبديل لهواتف الشركات الصينية التي بدأت بغزو سوق الهواتف المتوسطة والمنخفضة.

أهم ما يميز Galaxy M30 عن باقي إخوته من الهواتف المنخفضة هو أنه يصدر بشاشة Amoled وهي شاشات سامسونج الخاصة والمميزة التي تمكنت من تحقيق نجاح باهر حول العالم في جميع الهواتف التي صدرت بها وهي الشاشة التي تعتمد سامسونج عليها في هواتفها الرائدة دائماً.

كما أن الشركة إعتمدت على تقديم عدسة بعد بؤري ثالثة أو مستشعر للعمق في الكاميرا لتتمكن من إلتقاط صور أفضل واكثر حيوية ولتتمكن من إستخدام تأثير الـ Bokeh Effect بسهولة كما أن الكاميرا الأمامية حصلت على تحديث أيضاً وأصبحت بمستشعر 16 ميجابكسل .

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المواصفات التقنية مقابل سعر Galaxy M30 :

جسد الجهاز بالكامل من البلاستيك والواجهة الأمامية من الزجاج

شاشة الجهاز بحجم 6.4 بوصة من نوع Amoled

معالج Exynos 7904 الخاص بسامسونج

إختيارات الذواكر إما 4/6GB لذواكر الوصول العشوائي Ram

مساحة التخزين إما 64GB\128GB

نظام تشغيل Android 9.0 مبني عليه واجهة oneUI

كاميرا خلفية ثلاثية، بمستشعر أساسي 13 ميجابكسل ومستشعر 5 ميجابكسل واسع الزاوية و مستشعر عمق 5 ميجابكسل أيضاً

كاميرا أمامية بمستشعر 16 ميجابكسل

بطارية بحجم 5000 مللي أمبير

مستشعر بصمة في ظهر الجهاز .

مميزات Galaxy M30 :

أداء بطارية مثالي ولا يوجد منافس له في عمر البطارية ولكن يستغرق وقتاً طويلاً فالشحن

واحدة من أفضل الشاشات الموجودة في الفئة السعرية

عدسة واسعة الزاوية وهي أمر صعب أن تجده في هذه الفئة

صور خلفية بالكاميرا ممتازة للغاية

فتحة micro SD خاصة

عيوب Galaxy M30 :

مبني بالكامل من البلاستيك مما يعطيك شعوراً بالرخص

أداء كاميرا سيء لللغاية من الكاميرا الخلفية

لا يوجد تسجيل 4K بالرغم من أن الشريحة تدعهم

يمكنك الحصول على معالج وشريحة افضل في هذه الفئة السعرية .

سعر Galaxy M30 :

لم يتوافر الهاتف بعد حول العالم وفي الأسواق المحلية ولكن سعر توافره في الأسواق الهندية هو 14990 روبية أو ما يوازي 217 دولار أمريكي .