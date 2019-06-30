تكنولوجيا: جوجل تخطط لإضافة مؤثرات بتقنية الواقع المعزز في Android Messages

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت عملاق البحث في إختبار 5 من المؤثرات الجديدة المميزة بتقنية الواقع المعزز في تطبيق Android Messages والتي تأتي بتجربة تحاكي سناب شات.
تخطط شركة جوجل لتطوير تطبيق المراسلة Android Messages بمجموعة من المميزات الجديدة التي تنافس بها تطبيقي الإنستغرام وسناب شات، وفي إطار تحقيق ذلك بدأت عملاق البحث في جلب مميزات جديدة تجذب بها قطاع أكبر من المستخدمين.
ولقد رصدت التطورات الجديدة في التطبيق عبر مطوري XDA، حيث أكد المطوريين على أن جوجل تختبر الآن بالفعل مؤثرات جديدة بتقنية الواقع المعزز في التطبيق، حيث تم تجربة الأدوات الجديدة من خلال زر مخصص في كاميرة تطبيق Android Messages للتحكم في مؤثرات الواقع المعزز، حيث يأتي هذا الزر إلى جانب كلاً من أزرار الصور والفيديو.
ويشير مطوري XDA إلى أن جوجل تختبر 5 من المؤثرات في الوقت الحالي، حيث يقدم أحد هذه المؤثرات رسوم من الكرتون على شكل طائرة يظهر وجه المستخدم من نافذتها قبل الإقلاع مع مؤثرات من البالونات التي تتطاير في الأمام والخلف، بينما تأتي مؤثرات أخرى بالألعاب النارية في محيط المستخدم.
بالتأكيد مازالت الميزة في مرحلة الإختبار في تطبيق Android Messages في الوقت الحالي، لذا لا يمكن تحديد وقت لإنطلاق هذه الميزة في التطبيق لكافة المستخدمين.
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