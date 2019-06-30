شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بتشتغل ازاى؟.. تعرف على كيفية عمل السيارة الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سمعنا فى الآونة الأخيرة الكثير من الأخبار الخاصة بالسيارات الكهربائية، وسعت العديد من الدول إلى الاستعانة بها واستخدامها بدلاً من سيارات الوقود، ولكن ما هو الفرق بين سيارة الوقود وسيارة الكهرباء وكيف تعمل؟

الفرق بين سيارة الوقود وسيارة الكهرباء

يبدو هيكل السيارة الكهربائية مشابها تماما للسيارة العادية التى تعمل بالوقود، ولكن إذا رفعت غطاء المحرك ستجد محرك كهربائى ووحدة تحكم خاصة بدلاً من المحرك العادى الضخم.

تعتبر الميزة الأساسية التى تتسم بها المركبات الكهربائية هى أن محركها لا يحتاج إلى زيت، بحيث لا يصدر أى انبعاثات أو غازات مضرة، مما يحافظ على نظافة البيئة.

وتعد البطارية هى مصدر طاقة السيارة الكهربائية، بسبب عملها كـ"خزان غاز" لتزويد المحرك الكهربائى بالطاقة اللازمة من أجل تحريك السيارة.

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أما بالنسبة لوحدة التحكم فإنها تعمل كمنظم، وتتحكم فى مقدار الطاقة المستلمة من البطاريات حتى لا يحترق المحرك.

وتكمل البطارية دورها لتعمل على تشغيل جميع الأجهزة الإلكترونية الموجودة فى السيارة، تمامًا مثل البطارية الموجودة فى سيارة تعمل بالوقود.

ويمكن لمحرك السيارة الكهربائية أن يعيد شحن البطارية مرة أخرى من خلال الضغط على المكابح، وهذا بدلاً من تحويل كل الطاقة الكامنة فى المحرك إلى حرارة مثل السيارات التى تعمل بالوقود العادى المضر.

وتحصل السيارة الكهربائية على كل شيء موجود فى سيارات الوقود مثل ناقل الحركة، الفرامل ، تكييف الهواء والوسائد الهوائية.