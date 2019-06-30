شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "نقل الأجنة" تقنية جديدة لحماية وحيد القرن من الانقراض.. اعرف ازاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحذر العلماء دائماً من اقتراب انقراض حيوان وحيد القرن، لذا نجحوا فى نقل جنين وحيد القرن من الأنبوب إلى رحم الأنثى فى جنوب بولندا.

وحسب موقع Engadget الأمريكى، تؤكد تلك الخطوة قدرة العلماء على إعادة إنتاج وحيد القرن الأبيض الشمالى شبه المنقرض، وهذا عن طريق تخصيب بويضات الحيوانين المتبقيين من هذا النوع وهم بالأساس نساء، وهذا عن طريق استخدام الحيوانات المنوية المجمدة من الذكور المتوفين منذ فترة، مع الاستعانة بوحيدات القرن الجنوبية كأمهات بديلات.

ويسيطر على العلماء بعض المخاوف على الرغم من أن تجربتهم هذه تعد بمثابة علامة رائعة، إلا أن فحوصات الموجات فوق الصوتية أظهرت أن الجنين صغير عن المعتاد، مما قد يعوق نجاح عملية الولادة.

وسيضطر العلماء الانتظار من أجل الحصول على موافقة دولة كينيا، حتى يستطيعوا أخذ بويضات وحيد القرن الشمالى، مما قد يعيق سير العملية بسبب عدم معرفة كم قد يستغرق الوقت حتى توافق كينيا على هذا الأمر.

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ولكن قد تساهم تلك العملية فى الحفاظ على الحيوانات من الانقراض أو الموت، نظراً لأن معدلات الانقراض تتزايد بشكل ملحوظ عن الوقت السابق، بالإضافة إلى صعوبة التحكم بالمناخ والصيد المفرط.