شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يطالب بدعم السيارات الكهربائية بإشارات تحذيرية لحماية المارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الاتحاد الأوروبى بدعم السيارات الكهربائية بجهاز يصدر ضوضاء، لتنبيه المارة والحفاظ على سلامتهم، نظرًا لأن مثل هذه السيارات تتحرك بهدوء شديد وقد لا يشعر بقدومها أحد.



ووفقًا لموقع "BBC"، يجب تزويد السيارات الجديدة خاصة ذات الدفع الرباعى بهذا الجهاز الذى سيبدو مثل المحرك، حيث يصدر إنذارا للإشارة إلى وجود سيارة كهربائية على الطريق.



وأوضح الاتحاد الأوروبى أن الإنذار سيعمل عندما تقترب السيارة من المارة، بجانب قدرة السائقين على إلغاء تنشيطه إذا اعتقدوا أنه غير ضرورى.



وقال وزير النقل البريطانى "مايكل إليس"، أن الحكومة تريد أن يشعر الجميع بفوائد النقل الصديق للبيئة بجانب إيجاد حلول لمخاوف الأشخاص ضعيفى البصر أثناء عبورهم الطريق، وأضاف: "أن هذا المطلب الجديد سيعطى المشاة ثقة أكبر عند عبور الطريق".

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وبحلول عام 2021، يجب أن تزود جميع السيارات الكهربائية الجديدة بنظام الإنذار Avas، وليس فقط للموديلات الجديدة.

وقد أعلنت الحكومة البريطانية عن خطط لحظر السيارات والشاحنات التى تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2040.

وحسب الاحصائيات فإن 6.6 ٪ من السيارات ستعمل بالوقود البديل في مايو، مقارنة مع 5.6 ٪ خلال نفس الشهر في عام 2018.



