شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة "أخبار أبل" لا تحقق الكثير من المال للناشرين كما وعدت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لمجلة Business Insider هذا الأسبوع، أن خدمة الأخبار التابعة لشركة أبل "Apple News Plus" لا تحقق الكثير من الدخل لناشرى الأخبار كما سبق وأن وعدتهم شركة أبل.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فلم تتمكن الشركة من الوفاء بوعودها التى قطعتها لشركات النشر التى سجلت فى خدمتها من قبل، حيث تعمل أبل مع الشركات لتقليل احتكاك المستخدم والتمييز بشكل أفضل بين محتوى الأخبار المجانية والمدفوعة.

وأشار التقرير إلى أن البعض سيبحث عن وسيلة لجعل محتوى مجلتهم أكثر ملاءمة للتطبيق بدلاً من تصميم PDF الموجود الآن، ولا يزال البعض الآخر لا يعتقد أن أبل تضع ثقلها الكامل فى Apple News +، ورغم أنه قد يكون برنامج Apple News أفضل حالًا فى المستقبل ، ولكن كل ما يمكنك قراءته هو أن خدمات الأخبار لا تبشر بالخير لشركات النشر التى غالباً ما تكون تحت رحمة مالك المنصة ونادراً ما تبنى علاقات مع قرائها.

يذكر أنه فى مارس من العام الماضى ، اشترت أبل شركة Texture التى تمتلك تطبيق "the Netflix of magazines"، والذى يتيح للمستخدمين لقراءة من مكتبة تضم 200 مجلة فى الشهر مقابل 9.99 دولار، لتقوم أبل بعد ذلك بطرح خدمة الاشتراك فى News + مقابل 9.99 دولار شهريًا.