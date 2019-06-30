شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يستعين بمدير تنفيذى جديد بـ "لندن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة فيس بوك المالكة لتطبيق المراسلات الفورية واتساب، تعيين "أليس نيوتن ريكس"، كبير موظفى المنتجات فى WorldRemit لشغل منصب المدير التنفيذى لوتس آب لندن، ومن المقرر أن تتواجد فى الشركة هذا العام.

وذكر موقع gadgets: الهندى، أن "ريكس" عملت فى شركة worldremit لما يقرب من خمس سنوات، حيث شغلت عددًا من الأدوار العليا فى أقسام المنتج والتصميم، وفقًا لملفها الشخصى على LinkedIn، كما قادت سابقًا فريق المنتج فى GOV.UK وهى البوابة الإلكترونية لخدمات الحكومة البريطانية.

و كشفت شركة فيس بوك الأسبوع الماضى عن خطط لعملة رقمية تدعى Libra ، وهى جزء من الجهود للتوسع من وسائل التواصل الاجتماعى إلى التجارة الإلكترونية والمدفوعات عبر الحدود.

ويختبر واتس اب حاليا القدرة على إرسال المدفوعات على منصته فى الهند، وقال أحد الأشخاص إن نيوتن ريكس لن تعمل على الدفع أو الميزان.، حيث لا يمكن للأشخاص المطلعين على الأمر التحدث عن الإسناد لأن المعلومات لم تكن علنية.