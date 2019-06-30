شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق موقعا لمطورى نظام تشغيلها الجديد Fuchsia والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة جوجل موقع الكترونى جديد يستهدف المطورين المهتمين بنظام التشغيل الجديد Fuchsia، والذى تسعى جوجل لجعله نظام يدمج بين نظامى أندرويد وChrome OS.
وبحسب موقع 9to5google الأمريكى، فإن هذا النظام يشبه إلى حد كبير خطة مايكروسوفت لتوحيد كافة أنظمة تشغيل ويندوز فى نظام أساسى واحد، فقد كان الغرض منه إنشاء نظام أساسى واحد لإدارتهم جميعًا.
ويسير الاتجاه الحالى، لجعل Fuchsia يحل محل نظام أندرويد بشكل تدريجى، بما فى ذلك الأطر الأساسية التى تساعد على تشغيل التطبيقات والخدمات التى نستخدمها، ومع موقع جوجل الجديد لـ Fuchsia، سيكون بإمكان المطورين الآن معرفة المزيد حول كيفية البناء مع وضع ذلك فى الاعتبار.
ويحتوى الموقع على الكثير من الوثائق الموجهة للمطورين، مما يتيح لهم التعرف على كل شيء عنه وربما حتى تطوير تطبيقات له إذا كانت ملائمة، لكن لم تذكر جوجل شيئًا عن سبب إطلاقه لهذا الموقع بعد، لكن ربما تنوى الشركة تسريع عملية التطوير فى هذا المشروع وتقديمه للمطورين عاجلاً وليس آجلاً.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: جوجل تطلق موقعا لمطورى نظام تشغيلها الجديد Fuchsia لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.