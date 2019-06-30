شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تفقد الاتصال بـ3 أقمار صناعية وتخطط لوضع 1200قمر على المدار الأرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "سبيس إكس" أنها على اتصال بـ57 قمر صناعى من أصل 60 قمر كانت قد أرسلتهم إلى الفضاء قبل شهر واحد تقريباً عبر مهمة ستارلينك.

ووفقاَ لموقع Engadget الأمريكى، فإن الشركة لم تعلن حتى تلك اللحظة سبب فشل اتصالها بالثلاثة أقمارالصناعية الاخرى، إلا انه من المؤكد أن هذه الأقمار الثلاثة قد تسقط فى النهاية على الأرض بعد أن تشدها الجاذبية إلى الأسفل.

وتنوى الشركة صاحبة الـ60 قمر صناعى، إلغاء عمل قمرين إضافيين من أجل إجراء تجربة توضح كيفية السيطرة على الأقمار الصناعية بعد نهاية حياتها، ومنعها من تكوين حطام فضائى ضار، ليصبح عدد الأقمار الصناعية التى ستهبط على الارض 5.

وأشارت سبيس إكس أنه وعلى الرغم من أن مهمة ستارلينك مازالت فى بدايتها إلا أنه بالتأكيد لن نرى حشد من الأقمار الصناعية الميتة تسد المدار الأرضى.

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وتأمل SpaceX فى وضع كوكبة مكونة من 12000 قمر صناعى عبر الإنترنت فى المدار الأرضى، ولكن من المتوقع أن لا تحصل تلك الأقمار الصناعية على نفس نسب النجاح، حيث سيظل هناك فشل مشابه مسيطر على مئات الأقمار الصناعية مع الوقت، وهذا قد يزيد من خطر الحطام الفضائى.

وتتوقع سبيس إكس أن تنتهى حياة الأقمار الصناعية المرسلة بعد 5 سنوات من الآن قبل أن تغرق بعدها فى الجو.