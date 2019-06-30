شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالفيديو.. جوجل يضيف 5 "فلاتر" فى تطبيق Messages للرسائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخطط عملاق البحث والتكنولوجيا جوجل إضافة مؤثرات الواقع المعزز بتطبيق المراسلة الخاص به ليصبح منافساً رسمياً لإنستجرام وسناب شات.

وحسب موقع Engadget الأمريكى، يختبر جوجل العديد من مؤثرات الواقع المعزز والفلاتر بعناصر جديدة ورائعة قد تجذب المستخدمين لتطبيق المراسلة الخاص به وهذا من أجل الظهور بثوب جديد كتطبيق iMessage الخاص بأيفون والإضافات التى يوفرها فيس بوك وتطبيقات التواصل الاجتماعى لمستخدميها.

ووفقاً لتقرير نشرته XDA أشارت أن تلك التأثيرات متوفرة فقط على كاميرا تطبيق المراسلة نفسه وليس من خلال تطبيق مستقل خاص بها، على الرغم من أن الرسائل المتحركة يمكن إرسالها كرسائل نصية قصيرة أو رسائل إعلامية متعددة MMS، إلا أن جوجل ستوفر لمستخدميها إمكانية تداولها بجودة جيدة من خلال إصدار RCS من جوجل.

Advertisements

ويختبر جوجل 5 إضافات وتأثيرات تمكن المستخدمين من إضافة المؤثرات على وجههم أو الخلفية وهم فلتر طائرة، والبالونات التى تملأ خلفية الشاشة، وفلتر للألعاب النارية، وأيضًا الحلويات و الملاك الذى يضيف هالة وزوجًا من الأجنحة.

ومن المقرر أن تستغرق الميزة بعض الوقت حتى تكون متاحة للجهور بشكل جديد تماماً لتبدأ فى منافسة انستجرام وسنا بشات.