مصمم اجهزة IPhone يستقيل من شركة Apple و أخبار اخرى

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Apple لها العديد من الأخبار الجديدة هذه الأيام. بداية من استقالة مصمم اجهزة IPhone. الذي كان يدعى Sir Jonathan Ive بعد 20 عاماً من العمل في الشركة. مسئول التصميمات الشهير الذي قام بتصميم جميع اجهزة الشركة تقريباً مثل IPhone و IPad و IPod اعلن عن تركه للشركة. و انشاء شركة تصميمات مستقلة تكون Apple هي اول عملاء هذه الشركة. لكنه لن يعمل مجدداً تحت اسمهم. لا اخبار عن اسم الشركة التي سينشأها. لكنها خطوة جيدة له

Intel ستترك العمل في الهواتف

بعد ان قامت شركة Apple بالإستغناء عن معدات Intel في اجهزتها مقابل استعمالها معدات شركة Qualcomm فإن Intel تعلن عن عقد مزاد علني لتتخلص من كل ما يخصها في قطاع الهواتف. الشركة ستتخلي عن آلاف برائات الإختراع. يبدو ان شركة Intel قد عقدت العزم على ترك صناعات الهواتف الذكية للأبد. حيث انها ستقوم ببيع حوالي 6000 برائة اختراع متخصصة في اتصالات 3G و 4G و 5G. و هناك 1700 برائة اختراع متخصصة بالإتصالات اللاسلكية. و 500 برائة اختراع يمكن تطبيقهم في مجالات واسعة في صناعة الإلكترونيات

Apple watch بكاميرا في المستقبل ؟

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برائة اختراع جديدة تحصل عليها Apple. حيث انها اعلنت عن الحصول على موافقة مكتب برائات الإختراع في الولايات المتحدة الامريكية و مكتب العلامات التجارية ايضاً. بأن الساعة مستقبلاً قد تحمل كاميرا خاصة بها. حيث ان برائة الإختراع تنص على ان الشركة نظرياً يمكنها وضع الكاميرا ضمن الساعة. لكن ليست في جسم الساعة نفسها. بل ان الكاميرا ستكون في الأساور المطاطية الخاصة بالساعة. وجود الساعة على الاسورة المطاطية سيجعل من التقاط الصور او من محادثات facetime اسهل. كما انها تضع احتمالية وجود عدستين مختلفتين. اي ان الساعة ستحمل كاميرا امامية و خلفية. و يمكنك التحويل بينهما كما كنت تفعل على اجهزة IPhone

شحنات Apple Watch حصلت على عام جيد في 2018

بالحديث عن Apple Watch فإنها كمنتج قد حصلت على نسبة 22% في الشحن في عام 2018. اي ان الإقبال زاد على شرائها بنسبة 22% مما يعني زيادة جيدة في ارباح الشركة. جزء كبير من هذه النسبة الناجحة يرجع الى الإصدار الرابع من الساعة. بل انها تسيطر على 3 مقاعد في اعلى 5 ساعات ذكية مبيعاً لعام 2018. و الإصدار الرابع من الساعة الشهيرة قد باع 11.5 مليون وحدة خلال عام 2018 فقط. و قد جاء ترتيب الـ5 ساعات ذكية الأفضل مبيعاً كالآتي

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 3

Fitbit versa

Immo z3

Apple Watch Series 2

المصدر

Apple تستحوذ على شركة مختصة بالسيارات ذاتية القيادة

Drive.Ai هي شركة تختص في السيارات ذاتية القيادة. قد تم انشائها عام 2015 على يد مجموعة من طلاب جامعة ستانفورد. و استطاعت الشركة توفير سيارات ذاتية القيادة بالفعل في بعض مدن ولاية تكسس الأمريكية. و لكن الشركة قد مرت ببعض الصعوبات. و لكن كان هناك مشتري للشركة و قد كانت شركة Apple. تقول الشائعات بإن الإستحواذ على Drive.Ai هو للإستحواذ على موظفي الشركة و ليس على تقنيتها. و لكن بما اننا لا نعلم اي شئ عن Apple Car حتى الآن. فالواضح امامنا ان الشركة تنوي الإستثمار في السيارات ذاتية القيادة بالفعل.