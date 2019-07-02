كيف تحجب الرسائل الدعائية على موبايلي وزين و stc واعادة تفعيلها

كيف تحجب الرسائل الدعائية على موبايلي وزين و stc واعادة تفعيلها

ان الرسائل الدعائية هي عبارة عن ” خدمة رسائل نصية قصيرة “، حيث تقوم بذلك بعض الشركات والجهات كوسيلة إعلانية لها، خاصة شركات الهاتف الجوال التي تستخدمها بكثرة للإعلان و الاشهارعن عروضها وخدماتها، وفي الغالب تكون مزعجة للزبائن.

أولا كيف تحجب الرسائل الدعائية من ” موبايلي ” وإعادتها

ان شركة الاتصالات موبايلي من أشهر الشركات في المملكة السعودية، وهو عبارة عن الاسم التجاري لشركة اتحاد الاتصالات، التي انشأت في 14من ديسمبر عام 2004، وقد شرعت بتقديم خدماتها التجارية في 25 من مايو عام 2005، وهي أسرع الشركات نموا على مستوى العالم، ففي أقل من 90 يوما تخطت الشركة حاجز المليون مشترك، وواصلت الشركة تحقيق نجاحاتها المستمرة و تفوقها حتى أصبحت من أفضل وأهم شركات الاتصالات في المملكة العربية، وتقدم الان أكبر وأفضل تغطية خدمات تجوال دولي لبيانات الجيل الرابع 4g، مع 124 مشغل في 56 دولة مختلفة في العالم، والرئيس التنفيذي لشركة موبايلي حاليا هو المهندس أحمد أبو دومة .

إيقاف خدمة الرسائل الدعائية من موبايلي:

ان هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات نصحت المتضررين و المنزعجين من الرسائل الدعائية بإيقاف أوامرالخاصة بهذا النوع من الرسائل، ويمكن حجب خدمة الرسائل الدعائية لمستخدمين موبايلي باتباع الخطوات التالية :

قم بكتابة رسالة نصية جديدة، وإرسال كلمة قف أو stop إلى رقم 604445، و شددت الهيئة أنه إذا لم يتم إيقاف رسائل دعائية معينة غير مرغوب فيها، فيجب على الزبون تقديم شكوى تحت اسم ” إزعاج ” عبر موقعها الإلكتروني ضد مصدر الرسالة، مع توضيح جميع التفاصيل .

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تفعيل خدمة الرسائل الدعائية لمستخدمي موبايلي:

اذا رغبة العميل في أي وقت أن يقوم بإعادة تفعيل واستقبال خدمة الرسائل الدعائية لموبايلي ، فعليه : فتح و كتابة رسالة جديدة، ثم إرسال حرف ” ك ” إلى رقم 604445، وانتظار رسالة التأكيد .

ثانيا كيف تحجب الرسائل الدعائية من زين وإعادتها:

ان مجموعة زين هي مجموعة الاتصالات المتنقلة التي تأسست منذ عام 1983، وهي أول مشغل لخدمات الاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي الآن واحدة من أكبر الشركات في المنطقة، حيث أن عدد مستخدميها حسب إحصاء يونيو 2017 يتجاوز 45.2 مليون مستخدم، ولا توجد زين في المملكة السعودية فقط بل توجد في 7 بلدان أخرى مثل: الكويت، البحرين، الأردن، العراق، السودان، جنوب السودان، ولبنان، وفي 16من أبريل الجاري استقال الأستاذ بيتر كالياروبولوس من منصب الرئيس التنفيذي لزين في المملكة، وتم تعيين المهندس سلطان عبد العزيز الدغيثر رئيس تنفيذي جديد .

كيفية إيقاف خدمة الرسائل الدعائية من زين:

ان عملاء زين الذين يشعرون بإنزعاج من خدمة الرسائل الدعائية التي تصلهم ، فبإستطاعتهم بسهولة وقف الخدمة ومنه وقف استلام الرسائل، وذلك عن طريق ما يلي: فتح و كتابة رسالة جديدة، ثم إرسال كلمة ” إيقاف ” أو ” Stop ” إلى الرقم 705000، ولكن يجب الانتباه إلى ضرورة إرسال ” إيقاف ” هكذا بالهمزة تحت الألف .

تشغيل خدمة الرسائل الدعائية لمستخدمي زين:

عندما يريد زبون زين في إعادة تشغيل واستقبال الرسائل الدعائية لزين مرة أخرى، فيجب : فتح و كتابة رسالة جديدة، ثم إرسال كلمة ” تفعيل ” إلى الرقم التالي : 705000، وستعود الخدمة مرة أخرى .

ثالثا كيفت حجب الرسائل الدعائية من STC وإعادتها:

ان شركة STC هي اختصارلشركة الاتصالات السعودية، وتعتبر المشغل الأول لخدمات الاتصالات في المملكة، تأسست 20 من أبريل لعام 1998 كشركة مساهمة، ويقع مقرها الرئيسي في الرياض، والشركات التابعة لها خارج المملكة العربية هي فيفا الكويت وفيفا البحرين، وSTC هي الشركة الوطنية الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات بالمملكة السعودية.

إيقاف خدمة الرسائل الدعائية من STC

لكي توقف خدمة الرسائل الدعائية STC التي يتم إرسالها بالنسبة إلى مستخدمي STC،فيجب اتباع هذه الخطوات وهي : فتح و كتابة رسالة جديدة، ومن ثم إرسال الرقم ” 3311 ” إلى الرقم : 902، وسيتم إيقاف الخدمة، وفي حالة الاستمرار الرسائل تنصح هيئة الاتصالات بإرسال شكوى تحت عنوان ” إزعاج ” عبر موقعها الإلكتروني بها تفاصيل الرسالة .

تشغيل خدمة الرسائل الدعائية لمستخدمي STC