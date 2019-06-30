تكنولوجيا: تحديث جديد لهاتف Galaxy A50 يجلب نمط Night Mode مع مميزات أخرى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة سامسونج تحديث جديد لبرمجيات هاتف Galaxy A50 تقدم من خلاله للمستخدمين نمط التصوير الليلي Night Mode، مع ميزة التصوير بالحركة البطيئة، إلى جانب تحديث برمجيات الحماية.

في تحديث شهر يونيو لهاتف Galaxy A50 قدمت شركة سامسونج مجموعة من المميزات الجديدة لمستخدمي الهاتف، يأتي على رأسها نمط التصوير الليلي Night Mode، حيث يصل حجم هذا التحديث إلى 422 ميجا بايت، في الإصدار رقم A505FDDU2ASF2.

ويشير التقرير إلى أن سامسونج تقدم أيضاً لكاميرة هاتف Galaxy A50 من خلال هذا التحديث ميزة تسجيل الفيديو بالحركة البطئية، حيث تحتاج هذه المميزات إلى إعادة تعيين إعدادات الكاميرة ليتم تمكين المميزات الجديدة في كاميرة الهاتف.

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أيضاً من بين المميزات الجديدة المقدمة في تحديث برمجيات هاتف Galaxy A50 في ميزة مسح كود QR بتطبيق الكاميرة ودون Bixby Vision في الهاتف.

يذكر أن التحديث الجديد لبرمجيات Galaxy A50 يتوفر الآن، حيث سيتلقى المستخدم إشعار البتحديث أو يمكن للمستخدم التوجه للإعدادات ومن ثم قائمة تحديثات البرمجيات لتثبيت التحديث الأخير.

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