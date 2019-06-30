شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يطورون ماسح ضوئي ذكى للقرنية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن فريق من مهندسي الطب الحيوي في جامعة (ديوك) في الولايات المتحدة من تطوير ماسح ضوئي للتصوير المقطعي متنقل منخفض التكلفة محمول خاص بالتصوير البصري (OCT)، حيث طور بواسطة تكنولوجيا متطورة تساعد في سرعة تشخص الحالات في المناطق المحرومة من الخدمات الصحية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وخارجها.

وبفضل مقياس الطيف ثلاثي الأبعاد المعاد تصميمه، يكون الماسح الضوئي أخف 15 مرة وأصغر من الأنظمة التجارية الحالية ومصنوع من أجزاء تكلف أقل من عُشر سعر التجزئة للأنظمة التجارية - كل ذلك دون التضحية بجودة التصوير.



وفي أول تجربة سريرية، أنتج ماسح ضوئي خاص بالتصوير البصري (OCT) صوراً لـ 120 شبكية كانت نسبة الدقة نحو 95 %، مثل تلك التي التقطتها الأنظمة التجارية الحالية، والتي كانت كافية للتشخيص السريري الدقيق.. لقد تم اعتماد التصوير البصري منذ التسعينيات القرن الماضي معيارًا لرعاية تشخيص العديد من أمراض شبكية العين بما في ذلك الضمور البقعي واعتلال الشبكية السكري ، وكذلك الجلوكوما.



ومع ذلك، نادراً ما يتم تضمين التصوير البصري كجزء من اختبار الفحص القياسي لأن الآلات يمكن أن تكلف أكثر من 100 ألف دولار - وهذا يعني أن مراكز العيون الأكبر حجمًا هي التي تمتلكها عادة.



وقال آدم واكس، أستاذ الهندسة الطبية الحيوية في جامعة (ديوك) "بمجرد أن تفقد الرؤية، يكون من الصعب للغاية استعادتها، وبالتالي فإن مفتاح الوقاية من العمى هو الكشف المبكر. هدفنا هو جعل تكلفة أكتوبر أقل - بشكل كبير - حتى تتمكن المزيد من العيادات من شراء الأجهزة ، خاصة في الأماكن الصحية العالمية".