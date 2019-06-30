شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تعلن بدء تشغيل قمرين صناعيين لمراقبة البحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الموارد الطبيعية الصينية، بدء تشغيل القمرين الصناعيين لمراقبة البحار (إتش واى-1سى) و(إتش واى-2بى)، واللذين تم إطلاقهما العام الماضي، وذلك بعد وصولهما إلى مدارهما المحدد.

وقال نائب وزير الموارد الطبيعية الصينية "لينج يوى مينج" - فى تصريح له اليوم الأحد - إن القمرين يمثلان أعلى مستوى من أقمار الاستشعار عن بعد، مشيرا إلى أن الصين ستستفيد من القمرين فى مراقبة الأرض والبحار على حد سواء، من خلال إنشاء شبكة لمراقبة الموارد الطبيعية، مما سيدعم الحماية البيئية، مؤكدا تشجيع بلاده لتبادل بيانات الأقمار الصناعية لخدمة حماية البيئة والنقل والزراعة إلى جانب صناعات أخرى.

يذكر أنه تم إطلاق القمر الصناعى "إتش واى-1سى" فى سبتمبر عام 2018، حيث سيساعد على مراقبة لون البحار ودرجات حرارة المياه، لتوفير بيانات أساسية للدراسات والأبحاث حول بيئة البحار فى العالم، فيما تم إطلاق القمر الصناعى "إتش واى-2بى" فى أكتوبر عام 2018، حيث سيقوم بجمع مجموعة متنوعة من المعلومات الديناميكية البحرية مثل حقل الرياح السطحية على البحار وارتفاع الأمواج ودرجة حرارة سطح البحار، الأمر الذى يوفر البيانات لدعم الإغاثة فى حالات الكوارث البحرية، فضلا عن استخدام موارد المحيطات وحماية البيئة البحرية.