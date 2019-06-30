شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "من أين يأتى الأطفال".. كيف يجيب أليكسا على أسئلة الأطفال الغريبة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن مساعد أليكسا الذى يجيب عن أسئلتك وينفذ أوامرك بشكل دائم، لديه قواعد خاصة بالأطفال أيضا حتى لا يعرضهم لمحتوى غير مناسب لهم، حيث أصدرت أمازون ميزة ملائمة للأطفال لمساعدها الذكي أليكسا تسمى FreeTime، والذى بمجرد تنشيطه، يجيب الجهاز على أسئلة حول مواضيع حساسة بشكل مختلف عن الأطفال الفضوليين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فمن بين هذه الأسئلة وإجاباتها المتغيرة قائمة للأسئلة الحساسة الأشهر:

1- أليكسا، من أين يأتي الأطفال؟

الرد المعتاد: يأتى الأطفال من خلال عملية التكاثر.

الرد على الأطفال: جاء نص رد أليكسا كتالي :" الناس يصنعون الناس، لكن طريقة الحصول عليهم سيكون سؤال أفضل للكبار".

2- أليكسا، ما الذي يحدث عندما نموت؟

الرد المعتاد: آسف، لم أعرف تحديدا.

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الرد على الأطفال: هذا سؤال صعب للإجابة عليه، إذا كنت تتساءل عن هذا، فيجب عليك أن تسأل شخصًا في عائلتك أو مدرسًا أو صديقًا تعرفه وتثق به.

3- أليكسا ، هل سانتا كلوز حقيقي؟

الرد المعتاد: "سانتا يجعل الكثير من الناس متفائلين بعطلة سعيدة، وأنا أؤمن بذلك بالتأكيد."

الرد على الأطفال: "تحقق فقط من اختفاء الكعك الذى أعددته له صباح عيد الميلاد."

4- أليكسا، ما هي الماريجوانا؟

الرد المعتاد: تعرف الماريجوانا عادة بأنها نبات ذو رائحة قوية يمكن تدخين أوراقه المجففة للحصول على تأثير لطيف أو لتخفيف الآلام.

الرد على الأطفال: لا أستطيع الإجابة على ذلك.