تكنولوجيا: أحدث التسريبات تؤكد على أن هاتف Galaxy A90 لن يأتي بتصميم منزلق للكاميرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت تسريبات جديدة على أن هاتف Galaxy A90 لن يضم وحدة منزلقة للكاميرة الأمامية، على أن تأتي الكاميرة الأمامية في نتوء في الشاشة بتصميم Infinity-U.

مازال هاتف Galaxy A90 يجذب إليه الكثير من الأضواء في ترقب للإعلان الرسمي، نظراً للكثير من التفاصيل والتسريبات التي تضاربت حول هذا الإصدار، حيث أشير سابقاً إلى أنه سيكون أول إصدار من سلسلة سامسونج الجديدة Galaxy R بينما أكدت التسريبات مؤخراً على أنه ينطلق في نموذجين أحدهما Pro كأحد هواتف سلسلة A هذا العام.

ولقد رصدت تسريبات نموذجي هاتف Galaxy A90، حيث يأتي النموذج الأول برقم SM-A905 بينما يأتي النموذج الثاني برقم SM-A908، على أن ينطلق كلا النموذجين برقاقة معالج كوالكوم Snapdragon 855.

كما أشارت التسريبات إلى أن الكاميرة الخلفية في النموذج الأول SM-A905 تأتي بإعدادات ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل وأخر 12 ميجا بيكسل ومستشعر ثالث بدقة 5 ميجا بيكسل كما يدعم الهاتف ميزة “Tilt OIS”.

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بينما يضم النموذج الثاتي للهاتف SM-A908 مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل مع مستشعر 8 ميجا بيكسل ومستشعر ثالث بدقة 5 ميجا بيكسل. إلا أن هذه الكاميرات لن تضم آليه periscope تحاكي ما قدمت سامسونج في هاتف Galaxy A80، حيث تأتي الكاميرة بتصميم تقليدي في الجهة الخلفية.

من جانب أخر يضم هاتف SM-A908 شاشة Super AMOLED مميزة بتصميم Infinity-U مع دقة عرض FullHD بلس، كما ينطلق كلاً من هاتفي Galaxy A90 بحجم 6.7 إنش في الشاشة.

وتشير بعض التوقعات إلى أن نموذج SM-A905 هو الإصدار الأعلى من هاتف Galaxy A90، على أن يضم شاشة مميزة بجودة عرض QHD مع تقنية Tilt OIS في الكاميرة، بينما تشير بعض التسريبات إلى أن نموذج SM-A908 سيأتي بميزة دعم شبكات الجيل الخامس.

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