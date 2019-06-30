الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم.. وموجة حارة في الطريق

كتب: ضياء السقا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
موجة حارة جديدة
وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض لموجة حارة جديدة تبدأ من غدا الإثنين.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» تقديم الإعلامي عمرو أديب، المذاع على فضائية «mbc مصر»، أن أعلى درجة حرارة تم قياسها على القاهرة 40 درجة، ونسبة الرطوبة لم تنخفض عن 80%.
وأشر إلى أن المنطقة العربية وأوروبا يتعرضان للمنخفض الموسمي الهندي والذي يتسبب في انخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع درجة الحرارة.
نصيحة للجماهير
ونصحت الهيئة الجمبهور، الذي سيذهب لحضور مباريات أمم إفريقيا، باصطحاب غطاء واق للرأس في أثناء التوجه إلى الملاعب، والإكثار من تناول العصائر والمشروبات خاصة المياه، وارتداء الملابس القطنية.
ومن المتوقع أن أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي، مع بدايات حلول فصل الصيف بقيم تتراوح ما بين 3 و4 درجات خلال ساعات النهار على كل الأنحاء.
3 نصائح عامة من الأرصاد:
1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري في الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.
2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.
3- زيادة معدلات شرب الماء طوال اليوم للحد من الشعور بالحر.
وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة اليوم:
الصغرى العظمى
القاهرة 25 35
شبين الكوم 24 34
طنطا 25 33
دمنهور 24 31
الإسكندرية 25 31
بلطيم 25 32
مطروح 23 30
السلوم 24 31
سيوة 24 39
بورسعيد 24 30
دمياط 25 30
الزقازيق 23 36
الإسماعيلية 24 37
السويس 24 36
العريش 24 32
رفح 25 31
رأس سدر 26 37
نخل 19 36
نويبع 27 38
طابا 25 36
كاترين 19 32
الطور 27 36
شرم الشيخ 29 37
الغردقة 30 41
مرسى علم 29 38
الفيوم 25 36
بنى سويف 25 37
المنيا 25 38
أسيوط 26 38
سوهاج 27 38
قنا 28 39
الأقصر 29 39
أسوان 30 41
أبو سمبل 30 41
الوادى الجديد 29 41
شلاتين 29 37
ابو رماد 30 36
حلايب 31 34
رأس حدربة 31 33
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