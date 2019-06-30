شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف أكبر خزان طبيعى للمياه العذبة على ساحل نيوجرسى تحت المحيط الأطلسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل باحثون إلى خزان مائى عملاق وصفوه بالـ"كنز المائى" الثمين تحت مياه المحيط الأطلسي، قبالة ساحل ولاية نيوجرسى الأمريكية، ورجحوا أن يكون هذا الحوض من المياه الجوفية "ادخارا" مهما للمستقبل فى ظل تناقص منسوب المياه العذبة على الأرض، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية، نقلا عن موقع nzherald.

وتشير التقديرات العلمية إلى أن المياه العذبة الموجودة في المكان تكفي لملء ما يقارب مليار حوض سباحة، وهو رقم هائل، ومن المرجح علميا أن يكون هذا الخزان هو الأكبر من نوعه في كوكبنا، وتقدر كميته في الوقت الحالي بما لا يقل عن 2800 كيلومتر مكعب، أغلبها من المياه العذبة، وبحسب الباحثين فإن مياه هذا الخزان قد تشكل حلا في المستقبل لأزمة المياه، لاسيما أن سكان العالم يتزايدون باستمرار وينتظر أن يصلوا إلى 9.7 مليارات نسمة بحلول سنة 2050.

تأتي أهمية هذا الاكتشاف من أنه يأتي في وقت تعاني فيه عدة دول في العالم مثل الهند، أزمة مياه حادة، ويرتقب أن ينفد الماء من 21 مدينة، بحلول سنة 2021، والمقلق في الأمر أن 100 مليون نسمة يعيشون في هذه الحواضر.

يذكر أن الاكتشاف تم على يد باحثين في جامعة كولومبيا بنيويورك ومعهد "وودز هول" لدراسة المحطيات، خلال عملية استطلاع بساحل الشمال الشرقي من الولايات المتحدة.