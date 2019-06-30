شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. هكذا يمكنك تحسين أداء كروم لجعله أفضل وأسرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت شركة جوجل بتطوير متصفحها كروم، ليصبح الآن أفضل وأسرع نسبيًا مقارنة بالإصدارات السابقة، وعلى الرغم من تلك التحديثات، لايزال هناك بعض المشكلات الموجودة به، فعلى سبيل المثال، فى حالة ترك علامات التبويب مفتوحة لفترة طويلة فى الخلفية، فقد تلاحظ بعض البطئ واستنزاف البطارية فى جهازك، حيث تستخدم علامات تبويب فى الخلفية موارد الجهاز.

وبحسب موقع "gadgetsnow" الهندى، يأتى أحدث إصدار من جوجل كروم أيضًا بميزة جديدة تتيح للمستخدمين تحسين الأداء يدويًا، وإليك خطوات الاستفادة منها كما يلى، مع ملاحظة أن هذه الميزة متاحة على كل من إصدار Mac و Windows من المتصفح فقط.

الخطوات:

- افتح متصفح كروم واضغط على النقاط الأفقية الثلاث من الزاوية اليمنى العليا.

- اختار الإعدادات، وابحث عن قسم "النظام".

- تحقق من الخيار "استخدم تسريع الأجهزة عند توفرها".

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- اضغط فوق مفتاح التبديل الموجود أمام هذا الخيار لتشغيل هذه الميزة فى حالة لم تكن مفعلة.

- قم بإعادة تشغيل متصفح جوجل كروم مرة أخرى.

هناك بعض الطرق الأخرى التى يمكن أن تساعد المستخدمين على تحسين أداء مصتفح جوجل كروم مثل إغلاق علامات التبويب غير المرغوب فيها أوإضافة إشارات مرجعية حتى تتمكن من الوصول إلى الروابط لاحقًا عند الحاجة.

يدعم المتصفح أيضًا الكثير من الإضافات، مما قد يؤدى أيضًا إلى حدوث مثل هذه المشكلات، يمكن أن تساعد إزالتها أيضًا فى تحسين الأداء العام للمتصفح.