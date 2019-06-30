شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 8 ألعاب مميزة ينتظرها مستخدمو إكس بوكس.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المقرر أن يصل بلاى ستيشن 5 من سونى و اكس بوكس فى الخريف القادم، ولكن ماذا يهم إذا لم يكن هناك شىء يمكن اللعب عليه؟.

ولكن هناك أخبارا سارة نقلها موقع "بيزنس انسايدر" عن الألعاب المخطط لها الوصول لوحدات التحكم فى ألعاب الجيل القادم من سونى ومايكروسوفت، وإليكم كل ما تم الكشف عنه من ألعاب ستأتى إلى وحدات تحكم الجيل القادم.





Starfield

هى لعبة اللاعب الواحد، وتم الإعلان عنها فى أواخر عام 2018 ولكن خبراء التكنولوجيا تتوقع ظهورها فى السنوات القليلة المقبلة على الرغم من عدم تصريح القائمين عليها.





The Elder Scrolls VI

تم التخطيط لـ" The Elder Scrolls VI" بعد "Starfield"، ولكن لم يقرر مطورو اللعبة أى وقت للإعلان عن موعد ظهوره بالفعل، ولكن خبراء الألعاب التكنولوجية يتوقعون انها ستكون جاهزة بين عامين إلى 4 أعوام.





Halo Infinite

ساعد "Halo" الأسطورى فى جعل اكس بوكس اسما أكثر شعبية فى عام 2001، ومن المتوقع أن نفس اللعبة ستساعد فى 2020 لإعادة اكس بوكس لمجدها السابق.

وفى منتصف يونيو الجارى أعلنت مايكروسوفت أن " Project Scarlett" هو الاسم الرمزى لأجهزة اكس بوكس الجديدة وسيكون جاهزا للإطلاق خلال موسم الإجازات فى 2020، وسيتمكن الجميع من لعب "Halo Infinite" على وحدة التحكم الجديدة فى اليوم الأول.





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A new "Forza" game

لم تؤكد مايكروسوفت حتى الآن عن موعد إطلاق لعبة Forza الجديدة، ولكنها لن تكون موجودة خلال عام 2019 وهو ما يتم لأول مرة، فمن المحتمل أن تنطلق لعبة Forza مع إطلاق مشروع Microsoft Scarlett.





Next year's "Call of Duty" entry

من المرجح أن تكون لعبة "Call of Duty" التى ستصدر فى عام 2020 قادمة إلى وحدات التحكم فى PlayStation و Xbox التالية، وعادة يتم إطلاق هذه اللعبة خلال شهرى أكتوبر أو نوفمبر وهو الوقت الذى يتوقع فيه الخبراء وصول وحدات تحكم جديدة أيضا.





Grand Theft Auto 6

لقد مر ما يزيد عن 5 سنوات منذ إطلاق آخر تحديث لـ"Grand Theft Auto " وكان يحمل رقم 5، ونظرا لأن ىخر تحديث لازال من الألعاب الأكثر مبيعا منذ عام 2013، فمن المتوقع أن يتأخر التحديث رقم 6 عن الإصدار على اكس بوكس وبلاى ستيشن الجديدة.





Marvel's Spider-Man

تعتبر ألعاب مثل "Horizon Zero Dawn" و "God of War" و "Marvel's Spider-Man" كلها نقاط بارزة فى عالم الألعاب الالكترونية، ومن المرجح أن يحصلوا على تحديثات ضخمة فى بلاى ستيشن 5، ولكن لم يظهر اى معلومة عن موعد انطلاقهم.





FIFA

من المتوقع أن يكرر وصول نفس التحديثات القديمة من الألعاب الرياضية على بلاى ستيشن 5 ومشروع سكارليت، وهو ما يجعل خبراء الألعاب التكنولوجية يتوقعون انخفاض الإقبال عليهم.