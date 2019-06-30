شكرا لقرائتكم خبر عن للمدخنين.. فاكهة تساعد على تنظيف الرئة من النيكوتين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - توصل علماء أمريكيون إلى أن تناول تفاحتين و3 حبات طماطم يوميا، ينظف الرئتين من النيكوتين حتى بعد سنوات طويلة من التدخين.
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قام باحثو جامعة جونز هوبكينز بإجراء دراسة لكشف فعالية بعض المواد الغذائية في إزالة السموم من الجسم وتنظيف الجهاز التنفسي.
وتبين أن اتباع نظام غذائي يتضمن التفاح والطماطم، أثبت فعاليته في تنظيف رئتي المدخن، إذ يخلّص المجاري التنفسية تدريجياً من آثار العادة السيئة، حيث أن المكونات الدقيقة ومجموعة فيتامينات الثمرتين، تساعد في ترميم الأوعية الدموية بعد تحللها في الدم، ما يؤدي لاستعادة أداء أعضاء الجسم حيويتها.
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