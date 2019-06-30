شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا للصلع.. علماء يبتكرون طريقة جديدة وسهله لإنماء شعر الرأس والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - توصل علماء معهد ” سانفورد بورنهام بريبيس ” للاكتشافات الطبية في لا جولا، كاليفورنيا، لإنجاز هام” في علاج الصلع يمكن أن يساعد الملايين على إنماء شعر الرأس “بلا حدود”.
اخبار تهمك .
وقام العلماء باستخدام الخلايا الجذعية البشرية لدمجها مع خلايا الفئران قبل ربطها بأداة ثلاثية الأبعاد قابلة للتحلل، تعمل على التحكم باتجاه نمو الشعرة وسماكتها وطولها، وتساعد على اندماج الخلايا الجذعية في الجلد.
ويعتزم العلماء تطبيق العملية نفسها على البشر، ويقولون إن هناك “عددا غير محدود” من الخلايا الجذعية، التي يمكن الحصول عليها عبر اختبار بسيط للدم.
ومن المتوقع أن يحسن الإنجاز الجديد حياة الملايين، حيث يؤثر تساقط الشعر بشكل كبير على مزاج الكثير من الناس.
كانت هذه تفاصيل خبر وداعا للصلع.. علماء يبتكرون طريقة جديدة وسهله لإنماء شعر الرأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.