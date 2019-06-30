شكرا لقرائتكم خبر عن هل تشعر بالدوخة والإرهاق دائماً؟..اعرف السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هل تشعر بالدوخة والارهاق دائما؟.. هناك العديد من الأسباب المؤدية لهذا الأمر، ومن أبرزها انخفاض نسبة السكر بالدم الناتج عن اتباع الحميات الغذائية الهادفة بالتخلص من الوزن الزائد، هذا ما أكده التقرير المنشور عبر موقع "healthline" الطبي.

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الإرهاق:

فأثناء اتباع الحميات الغذائية الهادفة للتخلص من الوزن الزائد يقوم البعض بعدم تناول الكميات التي يحتاجها الجسم من السكر، وليس المقصود هنا السكر الأبيض بل السكريات بشكل عام كالمتواجدة في الفواكهة، فعند تناول لثمرة واحدة من الفاكه فأنت تعطي الجسم ما يحتاجه من السكريات علي مدار اليوم وأيضا تحمي نسبة السكر بالدم من التعرض للهبوط.

كما أن اتباع بعض الحميات الغذائية القاسية والتي لا تحتوي علي جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم علي مدار اليوم، كالرجيم الكيميائي الذي يعتمد علي نوع معين من الخضروات او الفواكهة او البروتين، فعند تناولك لهذه الاطعمة لمدة يوم او ثلاث ايام فانت لا تعطي جسمك العناصر التي يحتاجها، فيحدث الاصابة بالانيميا التي تتسبب في الشعور بالدوخة والهبوط والارهاق.

وأيضا تعرض البعض للهبوط في نسبة ضغط الدم تتسبب في الشعور بالدوخة والارهاق الشديد، ولذا عليك تناول الاطعمة التي تعتمد علي امداد الجسم واعطائه جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها علي مدار اليوم، وتحميه من الهبوط والدوخة الدائمة.

ونصح التقرير بضرورة تناول 5 وجبات مقسمة علي مدار اليوم، لأنها تحميه من الضعف والهبوط والدوخة، وعليك تناول الماء بكثرة لتجنب الإصابة بالجفاف، وبهذه الحيل أنت تحافظ علي جسمك وعلي صحتك.