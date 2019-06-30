«الأرصاد» تحذر من ترك المياه الغازية والمعطرات داخل السيارة

دينا النجار
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تغيرات مناخية طرأت على دول العالم، وأثرت على حالة الطقس، لافتًا إلى ارتفاع نسب الرطوبة الذي يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة العالية.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء السبت، أن منخفض الهند الموسمي يتحرك فوق البحر المتوسط، ويمتص كميات كبيرة من بخار المياه، ما يزيد نسب الرطوبة وتصل إلى 80%، ويؤدي أيضًا إلى الشبورة المائية، موضحًا أن المنخفض مستمر في فصل الصيف الحالي.
ووجه نصائح لجماهير مباراة مصر وأوغندا...
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