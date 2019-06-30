رئيس هيئة الأرصاد : مصر تتعرض لموجة حارة بسبب منخفض الهند الموسمي

رضا علي

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تتعرض لموجة حارة بسبب منخفض الهند الموسمي، مشيرا إلى أن درجات الحرارة في المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام.

وتابع في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء السبت، أن فصل الصيف بدأ في الأسبوع الماضي

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ويتأثر بالمنخفض الموسمي، الذي يصل تأثيره في بعض الحالات إلى أوروبا، متابعًا: «حدث في 2003 ووصل تأثيره إلى فرنسا وارتفعت درجات الحرارة بشكل غير معتاد وراح ضحيته العديد من الضحايا».