تكنولوجيا: لعبة "جيم أوف ثرونز" متاحة الآن للحجز المسبق على أندرويد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد العالم قبل نحو شهر من الآن، أحداث الحلقة الأخيرة من المسلسل الشهير "صراع العروش" Game of Thrones" الذى بدأ مسيرته عام 2011، إلا أن أحدث تقرير كشف أن هناك لعبة موجودة حاليا على متجر "بلاى ستور" تحمل نفس الاسم وهى Game of Thrones Beyond the Wall، والتى أصبحت متاحة حاليا للحجز المسبق.

وبحسب الموقع الخاص باللعبة، فإن اللعبة تدور احداثها فى Westeros، من خلال جمع الشخصيات البارزة التى ستكون مفيدة فى المعارك الاستراتيجية للعبة، حيث من المنتظر أن تعتمد على تكتيكات لعبة تشبه تلك الموجودة فى Final Fantasy و X-COM.

ويكون هدف اللاعب خلال ممارسة اللعبة، هو جمع أكبر عدد ممكن من الأشكال المختلفة للشخصيات، بهدف تشكيل فريق نهائى مستعد للمواجهة، وستكون مهمة اللاعب أيضا خلال اللعبة إتباع الغراب ذى الأعين الثلاثة، لاكتشاف العديد من الأسرار التى تكمن فى الانتظار ما وراء الجدار.