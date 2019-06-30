شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو تليفونك بيقع كتير.. هنعرفك إزاى تحمى شاشته من الكسر أو الخدش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعرض هواتفنا الذكية للكثير من المخاطر، وأحد أكثر تلك المخاطر انتشارًا هو تعرض شاشة الهاتف للسقوط نظرًا لأنه طوال الوقت فى ايدينا، وحينها قد يحدث له كسر أو خدش يجعل شكل الشاشة غير لطيف بجانب التكلفة المادية العالية لإصلاحها، لكن هناك حيلا وطرقا بسيطة قد تمنع ذلك الضرر.

إليك الطريقة:

اختيار واق للشاشة مناسب " screen protector"

من المعروف أن أهم شىء لحماية الشاشة هو اختيار "سكرينة" مناسبة للشاشة من حيث الحجم والنوع، فاختيار سكرين ليست مناسبة لنوع الهاتف قد يؤدى لعدم وضوح الرؤية وتأثير على موضع الكاميرا، بجانب استخدام الأنواع الرخصية من الاسكرينات يضر الشاشة أكثر من نفعها، ويعرضها للخدوش.

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الحذر فى وضع الهاتف

أن مكان وكيفية وضع الهاتف أمر مهم جدًا، وكذلك البيئة المحيطة، حيث إن تعرض لأشعة الشمس فترة طويلة قد يسبب شروخ فى الشاشة، بجانب عدم تعرض الهاتف لشحنات كهربائية أكثر مما يحتاج.

استخدام الشاشة بطريقة لطيفة

حيث إنك إذا ضغطت على الشاشة بطريقة عنيفة، فأنك تضر بالـ"تاتش" الخاص بالهاتف، وكذلك قد تحدث بها بعض الخدوش، فيجب أن تتعامل بطريقة ملائمة أثناء استخدامك للهاتف.

طرق بدائية لعلاج الخدوش

يمكنك معالجة الخدوش فى الشاشة إذا كانت سطحية، عن طريق معجون الأسنان أو كريم إزالة الخدوش الخاص بالسيارات، وبيكربونات الصودا.