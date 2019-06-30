كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أبل تنقل تصنيع جهازها “ماك برو” الجديد إلى الصين

متابعة-سنيار: ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة أن أبل ستنقل إنتاج ماك برو الجديد إلى الصين.

وَوفقا لمصادر الصحيفة، ستتولى Quanta Computer Inc، التصنيع بالقرب من شنغهاي.

وكان الرئيس دونالد ترامب، انتقد شركة أبل لسنوات لإنتاج الأجهزة في الصين، كما أن الشركة أشارت مؤخرا إلى التعريفة التي فرضتها الإدارة على المنتجات الصينية كجزء من حربها التجارية.

Advertisements

وهناك قلق من أن سياسات ترامب ستجعل الإنتاج في الصين أكثر تكلفة وربما يزيد من أسعار أشياء مثل iPhone و MacBooks.

وهناك أسباب أخرى لتخلي Apple عن تصنيع Mac Pros في الولايات المتحدة، ومنها أن شركة Apple واجهت صعوبة في الحصول على البراغي الصغيرة المتخصصة التي تحتاجها لصنع كمبيوتر سطح المكتب المتميز.