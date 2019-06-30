كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Toybox”..طابعة ثلاثية خاصة للأطفال

متابعة-سنيار: صُممت ToyBox كطابعة ثلاثية الأبعاد سهلة الاستخدام، تمكن الأطفال من تصميم وطباعة ألعابهم الخاصة دون مساعدة من البالغين.

يمكن التحكم بالجهاز من خلال وظائف بسيطة بلمسة واحدة ولا يحتاج إلى سكين لإزالة المطبوعات مثل معظم الطابعات ثلاثية الأبعاد.

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باستخدام التطبيق المصاحب، يمكن للأطفال الاختيار من كتالوج الألعاب الآخذ في التوسع أو إنشاء وتحميل تصميماتهم الخاصة لإمكانيات غير محدودة.

تكلف الطابعة 314.99 دولار، وتأتي مع 8 ألوان من أغذية الطابعات غير السامة والقابلة للتحلل، وهي جيدة لصنع 100-300 لعبة.